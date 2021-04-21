ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك إضافية من الشقّ الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن بنك دبي الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة.

وقد حققت هذه الصكوك أدنى معدل ربح حققه بنك خليجي على أداة إضافية من الشقّ الأول وذلك بنسبة 3.375%، كما وصلت تغطية الاكتتاب فيها إلى 5.6 أضعاف المبلغ المستهدف، حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار أمريكي. ويعتبر بنك دبي الإسلامي المُصدر الإماراتي الرائد للصكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار دولار أمريكي بما فيها هذا الإدراج بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وتعزز هذه الصكوك، التي تم إدراجها في 19 أبريل ،2021 مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى الآن 74.66 مليار دولار أمريكي.

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