"دبي للسلع" يوقع اتفاقية لتأسيس أكبر منشأة لتكرير المعادن الثمينة وتنقيتها وتخزينها

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة ريت ديفيلوبمنت في خطوة تهدف إلى تأسيس أكبر منشأة لتكرير المعادن الثمينة وتنقيتها وتخزينها والأولى التي تكون قائمة بالكامل على تقنيات البلوك تشين في منطقة الخليج العربي.

واستحوذت ريت ديفيلوبمنت بموجب الاتفاقية الجديدة على أراضٍ صناعية تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في موقعٍ استراتيجي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، والتي تحتضن العديد من الشركات والمشاريع التجارية المزدهرة. ويمتلك المركز أراضٍ مميزة مُتاحة للبيع في منطقة أبراج بحيرات جميرا، والتي تستقطب اهتماماً مُلفتاً من المستثمرين وشركات التطوير العقاري، وخاصة الباحثين عن وجهة ديناميكية لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وستختص المنشأة الجديدة بتنقية المعادن الثمينة وتخزينها، بما فيها الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم، إضافة إلى إدراجها في بورصة "غولد إكتشينج" (goldexchange.com)، وهي منصة تداول إلكتروني آمنة يقع مقرها في مركز دبي للسلع المتعددة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأصول المالية المُدرجة على شكل عُملات مشفرة ومستقرة، مثل الذهب (GoldCoin) والفضة (SilverCoin) والبلاتين (PlatinumCoin) والبلاديوم (PalladiumCoin) والروديوم (RhodiumCoin). وترتكز جميع هذه العملات على عملة إيثيريوم المشفرة، وستمثل القيمة الحالية لغرام واحدٍ من كل معدن، مع إمكانية تداولها في البورصة. وستستمد تلك العملات الدعم من المعادن الثمينة في منشأة التخزين الآمنة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يضمن إمكانية تداولها بمنتهى الأمان والموثوقية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يشهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة تحولاً نوعياً، ولكن يترافق هذا مع توفر فرص غير محدودة تكمن خلف حالة انعدام اليقين في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19. ويؤكد توقيع الاتفاقية الجديدة مع ريت ديفيلوبمنت على الدور بالغ الأهمية الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي بشكلٍ خاص في قطاع المعادن الثمينة، عبر اعتماد أحدث التقنيات المتقدمة مثل البلوك تشين. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة، ولا شك أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات سيُعزز قدرتنا على الارتقاء بهذا القطاع ككل".

وستعمل شركة ريت ديفيلوبمنت المتخصصة في المعادن الثمينة وتقنيات البلوك تشين، على استكمال المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة بحلول الربع الأخير من عام 2022. وستسهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة، بوصفه وجهةً عالميةً رائدةً للمعادن الثمينة والتقدم التكنولوجي، بما يتماشى مع التزامه المستمر بتوفير بنية تحتية قوية ومنصات مبتكرة للمتداولين الأفراد وغيرهم من المهتمين في قطاع الذهب والمعادن الثمينة.

وبدوره قال مايك دي فريس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ريت ديفيلوبمنت: "تساعد تقنية بلوك تشين على تتبّع مختلف العمليات المُرتبطة بالمعادن الثمينة بأعلى مستويات الدقة والشفافية، بما يضمن التصدّي لأي أنشطة غير مشروعة لتجارة الذهب. وستساعد منشأتنا الخاصة بتكرير المعادن الثمينة وتخزينها، والتي ستغطي مساحة 100 ألف قدم مربعة، في توفير سجلٍ لا مركزي وثابت لجميع التعاملات المرتبطة بالمعادن الثمينة، ما يضمن تتبع جميع المعادن الثمينة التي تخضع للتكرير والتنقية في منشأتنا، وبيعها في أكثر من 150 دولة. ويمكن للعملاء ممن يشترون منتجاتنا أو يستخدمون مرافقنا التخزينية التحقق من جميع المعلومات من خلال نظام البلوك تشين. ونتوقع بحلول عام 2025 أن تعتمد جميع منشآت تكرير وتنقية وتخزين المعادن الثمينة على تقنية بلوك تشين، ونفخر بريادتنا في هذا المجال".

من جانبه قال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: "نجح مركز دبي للسلع المتعددة في تأسيس منطقة أعمال ديناميكية في أبراج بحيرات جميرا، والتي ساهمت في رسم معايير جديدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال. وتتفرّد دبي بموقعها كوجهة عالمية بارزة، إلى جانب ما يوفره المركز من بنية تحتية عالمية المستوى، ومرافق متطورة وبيئة داعمة للأعمال، إضافة إلى استثمارات منقطعة النظير في مجال الحلول الرقمية، مما يخلق الوجهة المثالية لأي شركة تتطلع للنمو وتطوير عملياتها في المنطقة. وتمثل الاتفاقية الجديدة مع ريت ديفيلوبمنت دليلاً واضحاً على ثقة السوق الكبيرة بإمكانات دبي ومركز دبي للسلع المتعددة".

وفي فبراير 2021، انضم أحمد بن سليّم إلى المجلس الاستشاري في شركة سي في في سي للاستثمار في تقنيات بلوك تشين المدعومة من قبل الحكومة السويسرية، عقب توقيع اتفاقية بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركتي سي في في سي وسي في لابز. وتسهم هذه الشراكة في تقديم منظومة عالمية رائدة لتقنيات البلوك تشين والأصول المشفرة إلى دبي. كما وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، خلال عام 2020، اتفاقية مع إنو واي، وهي حاضنة أعمال رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم مدعومة من قبل الحكومة الصينية، وذلك بهدف إطلاق موجة جديدة من الابتكار في دولة الإمارات.

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