البنك الدولي: الإمارات تحتفظ بمكانة متقدمة في أسواق السلع العالمية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

حافظت الإمارات على مكانتها المتميزة في الأسواق العالمية لإنتاج، وتصدير وإعادة تصدير السلع العالمية، وفقاً للبيانات الواردة في إصدار أبريل 2021 من سلسلة تقارير «آفاق أسواق السلع»، التي يصدرها البنك الدولي.

وأفاد التقرير بأن الإمارات شغلت المركز الخامس عالمياً في إنتاج الألمنيوم المُكرّر في 2020، بحجم إنتاج إجمالي بلغ 2248 ألف طن متري. وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في إنتاج النفط الخام في 2019، وهي أحدث بيانات متوفرة في التقرير، بحجم إنتاج 3998 مليون برميل يومياً. وجاءت الإمارات في المركز الــ 14 عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي بحجم إنتاج بلغ 63 مليار متر مكعب. كما جاءت الإمارات في المركز السابع عالمياً في تصدير الشاي، حيث صدرت 66 ألف طن متري. وفيما يخص تصنيع الذهب، حلت الإمارات في المركز الــ 13 عالمياً.

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