البندر روتانا في دبي يقدم «الإفطار» الآمن في رمضان

المصدر: دبي – البيان

يرحب فندق البندر روتانا، وهو فندق من فئة خمس نجوم مع واجهة مائية رئيسية على جانب الخور، بمبادرة حكومة دبي لتخفيف القيود خلال شهر رمضان المبارك.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق «البندر روتانا» و«أرجان من روتانا» إنه وبعد الموسم الناجح خلال عطلة الربيع، ما زلنا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية في دبي لتنفيذ جميع التدابير للحفاظ على صحة الضيوف وضمان ذلك. ونحرص على شعورهم بالراحة أثناء إقامتهم وبالأمان أثناء تناولهم الطعام معنا، متمنين للجميع رمضان مباركاً.

وأضاف عاشور: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى من حيث معدلات التطعيم والاختبار لفيروس 19 Covid، مما ساعد على خلق بيئة آمنة للسياح».

حيث قالت وزارة الاقتصاد في أحدث تقاريرها إن الفنادق في الإمارات العربية المتحدة كانت ثاني أكثر الفنادق ازدحاماً في العالم بعد الصين في عام 2020 بسبب جهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس 19 Covid، وتشجيع السياحة الداخلية واتخاذ تدابير لتسريع تعافي القطاع.

وأشار عاشور إلى أنه في مطعم سالت وبيبر، يقدمون «عشاء إفطار» بطريقة فريدة للضيوف الذين لا يتجاوز عددهم نسبة 30 % من الإشغال الأصلي بناءً على تعليمات السلطات المحلية في دبي، خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

في هذه الأثناء، عش روح رمضان وتذوق تشكيلة إفطار أصيلة تبدأ من البوفیه البارد من المأكولات العربية والسلطات العالمية واختيار الجبن وبوفيه الفواكه إلى البوفيه الساخن الذي يضم أقسامًا رئيسية بما في ذلك الأوزي والشاورما والمشاوي الإيرانية ومجموعة مختارة من المأكولات الآسيوية والمأكولات المحلية، ومأكولات عالمية مصحوبة بالمشروبات التقليدية والحلويات، يقدمها طهاتنا وفريق الخبراء يوميًا من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً.

وفي الوقت نفسه، يمكن للضيوف الاستفادة من الإفطار الرمضاني في Pep per & Salt مع تشكيلة إفطار أصيلة وفريدة من نوعها طوال الشهر الكريم.

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