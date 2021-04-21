تخفيضات وتجارب تسوق مميزة بدبي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

يتيح شهر رمضان بأجوائه المميزة للمتسوقين فرصاً ممتعة لخوض تجارب تسوق مميزة بدبي، حيث تنبض الشوارع ومراكز التسوق في المدينة بالحياة مع الأضواء والديكورات التقليدية الملونة والعروض الترويجية المتميزة.

وإلى جانب الإنارة وزينة رمضان، وعروض المأكولات الشهية، والفعاليات المتنوعة التي تلبي مختلف أذواق أفراد العائلة، تقدم دبي للسكان والزوار مجموعة رائعة من العروض الترويجية التي تثري تجربة تسوقهم هذا العام.

وأبرمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة شراكات مع عدد من الأسماء البارزة في قطاع التجزئة، وبهدف تقديم تجربة تسوق لا تُنسى لجميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان، مع حرص مراكز التسوق والمتاجر والوجهات المختلفة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

وفي إطار عرض مدهش الرمضاني مع كلوب أباريل، يمكن للمتسوقين خلال أيام الأسبوع الاستمتاع بعروض خاصة لمدة محدودة على مجموعة من العلامات التجارية ويمكنهم الاستفادة من الرموز الترويجية التي يتم الإعلان عنها يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أزياء وأدوات

وتقدم علامة بلومينغديلز من خلال متجرها في دبي مول، تشكيلة رائعة من الأزياء والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمجوهرات الفاخرة، فيما يحتفي المتجر خلال العام الحالي بالمصممين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك الجوهرة وبوكا آند بوكا وبمبه وفلة وراساريو وتولر مارمو وديمة عياد وهمت آند نانديتا وعناية وغيرها.

وسيتم تجهيز منفذ خاص بالأدوات المنزلية داخل المتجر، ليقدم تشكيلات جديدة وحصرية تشمل أدوات تناول الطعام والديكور المنزلي والمفروشات من علامات تجارية مثل سلسال ومايكل أرام ولافا وكوتيبول وبلومر وغيرها. ويمكن للعملاء استكشاف المتجر الرمضاني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط bloomingdales.ae/‏‏‏ramadan.

عروض العائلة

وتقدم متاجر إمبوريو أرماني كيدز وأرماني إكستشينج وإمبوريو أرماني وهارفي نيكلز للمتسوقين مجموعة رائعة من العروض التي تناسب جميع أفراد العائلة طوال شهر رمضان.

حيث تقدم متاجر إمبوريو أرماني كيدز في كل من مول الإمارات، ودبي مول، وفروع أرماني إكستشينج في سيتي سنتر مردف ودبي مول، تشكيلة حصرية للأولاد بمناسبة شهر رمضان سيتم إطلاقها بشكل مبدئي على موقع الأزياء الإلكتروني «أُناس».

ويدعو متجر إمبوريو أرماني في دبي مول ومول الإمارات المتسوقين ليكونوا أكثر وعياً بالبيئة، وذلك من خلال إطلاق تشكيلة أزياء R-EA Cycle المستدامة خلال شهر رمضان. وستشهد حملة «لحظات التصميم الرمضانية» التي تطلقها متاجر «هارفي نيكلز»، عرض العلامات التجارية الإماراتية «سرب» و«آيام مي» و«إلستريلا» و«مرمر حليم» حصرياً داخل المتجر متعدد الأقسام في مول الإمارات.

بطاقة هدايا

ويمكن لعملاء بنك رأس الخيمة الوطني الحصول على بطاقة هدايا بقيمة تصل إلى 750 درهماً عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة راك بنك ماستركارد الخاصة بهم خلال شهر رمضان. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغاً يتراوح بين 5000 و9999 درهماً على بطاقة هدايا بقيمة 100 درهم.

ميركاتو مول

ويدعو ميركاتو مول سكان دبي وزوارها لاستكشاف الأسواق الموسمية داخل المول. وتقدم فعالية «بحبك يا رمضان» أحدث صيحات العباية والقفطان وأساسيات رمضان من أفضل العلامات اللبنانية وذلك من 28 أبريل وحتى 6 مايو من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل. ويقدم آرت ماركت ديكوراً منزلياً ملهماً ومجوهرات مصنوعة يدوياً وأطقم تقديم للطعام من 16 أبريل وحتى 7 مايو.

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