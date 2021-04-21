جمارك دبي تكرم الفرق الفائزة بجائزة الأفكار العربية

المصدر: دبي- البيان

توجت جمارك دبي إنجازاتها في مجال الإبداع والابتكار خلال الربع الأول من العام 2021 بتكريم الفرق الفائزة بجائزة الأفكار العربية الدولية وجائزة أفكار الإمارات، حيث فازت الدائرة بثلاث جوائز لفكرة العام الكبرى، أولها «فكرة جهاز فحص المركبات الضخمة» فئة التقنيات، وفكرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود عن الفئة المالية أما الجائزة الثالثة ففازت بها الدائرة عن فكرة جهاز ممر التفتيش الجمركي الآمن للحفاظ على صحة وسلامة ضباط التفتيش في أماكن عملهم.

وقام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بتكريم الفائزين بحضور المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة والدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي وراشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية والمهندسة خولة السليس مدير إدارة الشؤون الإدارية وحسين الفردان رئيس الأفكار العربية مدير أول مركز الابتكار في جمارك دبي.

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