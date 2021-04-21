انطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعات الأعمال «شي ليدز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي وكرييتيف زون عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعات الأعمال «شي ليدز 2» She Leads 2 وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج الذي استهدف دعم أكثر من 100 من سيدات ورائدات الأعمال على مدار 12 أسبوعاً عبر جلسات تدريبية افتراضية.

ويقدم البرنامج حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه سيدات ورائدات الأعمال عند بدء مشاريعهن، مثل كيفية الوصول إلى التمويل، والتعرف على حقوقهن القانونية، وكيفية جذب العملاء وغيرها من المواضيع التي تزود المشاركات بالمعرفة والمهارات اللازمة في هذه المرحلة.

ويستهدف برنامج She Leads 2 دعم عشر رائدات أعمال من خلال جلسات تدريبية على مدار أسبوع كامل لمساعدتهن في إطلاق مشاريع ناجحة، وسيقدم البرنامج لأفضل شركتين ناشئتين فرصة لتسريع أعمالهم من خلال الحصول على ترخيص التجارة الحرة من قبل كرييتيف زون، علاوة على توفير مجموعة كاملة من الحلول مثل الضرائب والدعم المحاسبي، والخدمات المصرفية، والإعلام والتسويق، وكيفية الوصول إلى التمويل.

دعم

وقالت نادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي: «يهدف برنامج She Leads 2 إلى دعم رائدات الأعمال عبر طرق وأدوات مختلفة، ويتضمن ذلك بعض الأدوات التي قد لا يدركها رواد الأعمال بشأن دمج أو تأسيس الشركات، وستستفيد الشركتان الفائزتان بالتعرف على آراء قيمة من قبل قادة الصناعة ودعم الخبراء في المراحل الأولى من بناء شركاتهم، معربة عن أملها برؤية أفكار تجارية جديدة تشكل حلولاً للتحديات وتكون خطوة نحو مستقبل أفضل».

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