«رُوّاد» الشارقة تدرب أعضاءها على التشغيل الآلي للمطاعم الذكية

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة تدريبية حول التشغيل الآلي للمطاعم الذكية شارك فيها مجموعة من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع العاملة في قطاع الأغذية والضيافة والمطاعم في إمارة الشارقة.

قدم الورشة الدكتور عمرو عبد الحميد مهندس تكنولوجيات الجيل الرابع والخبير في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

ورشة

وقال حمد علي المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، إن الورشة تندرج ضمن خطة تتضمن طرح البرامج والدورات والدبلومات المهنية المصممة خصيصاً لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع العاملة في قطاع الضيافة والمطاعم، بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم على أسس علمية، ووفق أفضل الممارسات، وبما يمكنهم من تأسيس وإطلاق وإدارة مشاريع ناجحة وقادرة على تحقيق أهدافها، وبالاستناد إلى متطلبات السوق واحتياجات العملاء وتطورات التكنولوجيا.

وأضاف إن المؤسسة تدرك أهمية هذا القطاع وضرورة العمل على تطويره من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات والتطبيقات والتكنولوجيات التي تتبناها المنشآت العالمية في مجال الضيافة والمطاعم، لافتاً إلى أن المؤسسة في هذا الإطار نفذت خلال السنوات السابقة 7 نسخ من دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم قام بإنجاز متطلباتها 82 من رواد ورائدات الأعمال.

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