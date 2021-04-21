«الاتحاد» تختبر جواز السفر الصحي على رحلاتها إلى أمريكا الشمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

يحظى المسافرون على متن رحلات الاتحاد للطيران، من أبوظبي إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن وتورونتو، لغاية 16 مايو، باختبار تطبيق «ترافل باس»، جواز السفر الصحي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والذي يتيح لهم مزيداً من السهولة والوضوح أثناء إدارة بياناتهم لسفر صحي وآمن.

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: مع التغييرات المتواصلة على المتطلبات الصحية لسفر آمن، ترى الاتحاد أن جواز السفر الصحي الرقمي، يعتبر حلاً مناسباً سيساعد في توفير مزيد من الوضوح للمسافرين فيما يخص متطلبات السفر ويسهل عليهم اتباع الإجراءات اللازمة.

يأتي تعاون الاتحاد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي بهدف توحيد الجهود والعمل معاً على تبسيط النهج العالمي الموحّد لجواز السفر الصحي، بحيث يصبح السفر أكثر سهولة وسرعة، مع اتخاذ الحكومات قراراً بخصوص اللوائح والتوجيهات الضرورية لعبور أي وجهة من وجهات السفر.

يمكن للضيوف الراغبين بالمشاركة في الاختبار التجريبي، تنزيل تطبيق «IATA Travel Pass» عبر أبل ستور وحجز موعد مع أحد مراكز الفحص المعتمدة – LifeDiagnostics في شارع سلطان بن زايد الأول، أو مختبرات BioGenix في مدينة مصدر، أبوظبي.

في المركز الطبي، ينبغي على الضيف إعلام موظف الاستقبال بمشاركته في اختبار «أياتا ترافل باس» مع إبراز جواز سفره وهاتفه المحمول للتأكد من وجود التطبيق عليه. فور ظهور نتيجة الفحص، سيتمكن الضيف من الاطلاع عليها عبر كل من تطبيق أياتا ترافل باس، ومنصة مركز الفحص الرقمية.

جواز رقمي

ويتيح جواز السفر الصحي لضيوف الاتحاد إمكانية الحصول على «جواز رقمي» يستلمون عبره نتائج فحوصات كوفيد ويتأكدون من أهليتهم للمضي في رحلتهم. والأهم من ذلك أن «أياتا ترافل باس» سيسمح للمسافرين بالتحكم ببياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج فحوصاتهم مع شركات الطيران والسلطات المعنية للسفر. كما أنه سيمنح المسافر سهولة وراحة أكبر في إدارة بياناته على امتداد الرحلة.

هدايا ومكافآت

باشرت الاتحاد للطيران حملة لتوزيع الهدايا والمكافآت في شهر رمضان الكريم. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام الاتحاد، الذي كشفت عنه الأسبوع الفائت، تقديم 50 ألف جائزة على مدار العام احتفالاً بالذكرى الـ50 لدولة الإمارات.

وسيحظى 3 فائزين سعداء الحظ بفرصة الفوز مع الاتحاد بخمسين مرة ضعف قيمة تذكرتهم من رصيد الاتحاد.

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