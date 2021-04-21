«3iQ» تحصل على تصريح لإدراج صندوق بيتكوين في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة 3iQ لإدارة الأصول الرقمية أنها حصلت على تصريح من سلطة دبي للخدمات المالية في ما يتعلق بإدراجها المقترح لصندوق بيتكوين في بورصة ناسداك دبي. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في الربع الثاني من العام. وتم إطلاق صندوق Bitcoin في بورصة تورونتو للأوراق المالية في عام 2020 أول صندوق بيتكوين رئيس منظم في العالم ومدرج في البورصة.

وعند الإدراج في ناسداك دبي، سيكون صندوق بيتكوين أول صندوق مدرج للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، مستفيداً من بيئة دبي التنظيمية ذات المستوى العالمي التي تدعم نمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: نعتقد أن هذه لحظة مناسبة لتوسيع هذه الفرصة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وشهد صندوق بيتكوين منذ إطلاقه في كندا، نجاحاً كبيراً وحقق ما يقرب من 1.37 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. واختارت شركة 3iQ شركة دلما كابيتال، وهي منصة عالمية للاستثمار البديل، يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي لتكون المدير المشارك للتوسع الإقليمي للشركة.

وقال زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال مانجمنت: نعتقد أن صندوق بيتكوين من 3iQ يقدم حلاً فعالاً للمستثمرين الإقليميين للوصول إلى فئة الأصول عبر أداة استثمار منظمة مع بنية تحتية قوية للسوق، ونتطلع إلى إتاحة هذا المنتج للعملاء على المنصات المصرفية الإقليمية وإدارة الثروات والوساطة.

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