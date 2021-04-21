624 ألف مقعد على رحلات عبر مطارات الدولة بأسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات مؤسسة «أوإيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، بلغ 623 ألفاً و960 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 19 أبريل.

وأوضحت بيانات للمؤسسة حصلت «البيان» على نسخة منها، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة الأسبوع الجاري، تراجع بنسبة طفيفة بلغت 2.3%، مقابل 638 ألفاً و682 مقعداً الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 26.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة مليونين و350 ألفاً و942 مقعداً.

وأكدت البيانات المستقلة الجديدة التي أصدرها المزود العالمي لبيانات السفر، أن شركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» جاءتا ضمن أكبر 10 شركات طيران في العالم من حيث عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر (ASK)، متيحة بذلك لمسافريها إمكانية السفر إلى عدد كبير من الوجهات أكثر من أي شركات طيران أخرى.

وقدمت شبكة وجهات «طيران الإمارات» التي جاءت في المرتبة الثانية عالمياً، أكثر من 2.13 مليار مقعد متوفر لكل كيلو متر (ASK) وذلك خلال أبريل ليتيح بذلك إمكانية السفر إلى أكبر عدد من الوجهات العالمية.

وقدمت «الاتحاد للطيران» التي جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً نحو 822 مليون مقعد متوفراً لكل كيلو متر خلال أبريل.

وأضافت «العربية للطيران» و«ليون للطيران» الفرنسية فقط أكثر من 5% سعة إضافية لكل منهما في أقل من أسبوع.

قدرة استيعابية

وعالمياً، شهد الأسبوع قيام شركات الطيران بتعديل جداولها على مستوى العالم مع تخفيض القدرة الاستيعابية على أساس أسبوعي بنسبة 2%، ما يشير إلى استمرار الضعف في السوق، بحسب «أو إيه جي».

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