«الأنصاري للصرافة» تطلق مكافآت الصيف

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت «الأنصاري للصرافة»، حملتها السنوية «مكافآت صيف 2021»، والتي تعدّ الأكبر من نوعها ضمن قطاع الصرافة في الدولة.

وتشمل الحملة العديد من الجوائز أبرزها الجائزة النقدية الكبرى بقيمة مليون درهم نقداً، وسيارة بي إم دبليو، وكيلوغرام من الذهب، بالإضافة إلى العديد من المكافآت القيمة الأخرى. وتستمر الحملة الترويجية حتى 20 يوليو، على أن تعلن أسماء الفائزين بتاريخ 27 يوليو خلال سحب مباشر.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: نتطلع قدماً من خلال إطلاق «مكافآت صيف 2021» إلى تتويج مليونير الأنصاري للصرافة الثامن على التوالي.

وهناك مجموعة من الجوائز القيمة الأخرى تشمل فرصة الحصول على جهاز آي فون12 أسبوعياً، كما سيتمكن 5 عملاء من الفوز بجوائز نقدية حصرية بقيمة 50,000 درهم خلال السحب المباشر، في حين ستتيح دعوة صديق لإرسال الأموال باستخدام تطبيق الأنصاري للصرافة أو زيارة أحد الفروع، أو شراء بطاقة الأنصاري للصرافة «ترافل كارد»، فرصة الفوز بـ 1 كيلوغرام من الذهب للعميل وصديقه.

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