«إتش إس بي سي» يتحول لبطاقات بلاستيكية يعاد تدويرها

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن برنامج جديد لتوفير بطاقات دفع مستدامة في جميع أسواقه حول العالم، إذ سيتم التخلص من بطاقات PVC البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، ليحل مكانها بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها وذلك بحلول نهاية 2026.

ويشكل البرنامج - الذي يتضمن بطاقات HSBC للخصم والائتمان والبطاقات التجارية - جزءاً من استراتيجية البنك لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق تحول في عملياته وشبكات التوريد الخاصة به إلى نموذج أعمال تصل فيه الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر وذلك بحلول 2030 أو قبل ذلك.

وعبر العمل مع شركة «إيديميا» العالمية لتصنيع البطاقات، سيقوم البنك بتوفير البطاقات الجديدة إلى عملائه عبر مكاتبه المنتشرة حول العالم بشكل تدريجي. ولقد بدأ بطرح هذه البطاقات في ماليزيا في يناير 2021، وسيستمر بطرحها في سريلانكا في هذا الشهر؛ تليها الإمارات وأستراليا وكندا وإندونيسيا وماكاو والمكسيك وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بنهاية 2021.

واستناداً إلى الحجم الحالي للبطاقات الصادرة عن HSBC سنوياً، فإن التحول إلى بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 161 طناً سنوياً. وستعمل كل بطاقة على خفض حجم النفايات البلاستيكية بمقدار 73 طناً سنوياً، أي ما يعادل وزن أكثر من 40 سيارة.

وقال دانيال روبنسون، رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC الإمارات: هذه خطوة مهمة للبنك نحو تحقيق هدفه المتمثل بأن تتحول عملياته إلى نموذج أعمال صافٍ من الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول 2030.

تحوّل

سيتم البدء بالتحول إلى البطاقات البلاستيكية المعاد تدويرها بنسبة 85% في النصف الأول 2021، وسترتفع النسبة إلى 100% في وقت لاحق من العام؛ وهذا يشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية. ويصدر البنك 23 مليون بطاقة سنوياً للعملاء في 52 بلداً/‏‏ سوقاً على مستوى العالم.

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