212 مليون درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» بنهاية مارس

المصدر: دبي- البيان

أعلن الإمارات الإسلامي نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس حيث سجل أرباحاً قيمتها 212 مليون درهم، بزيادة نسبتها 37% عن الفترة المقابلة العام الماضي، وبنسبة 224% عن الربع الأخير 2020. وجاء ارتفاع الأرباح مدعوماً بإدارة التكاليف الاستباقية وانخفاض المخصصات.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق على خلفية انتعاش الدخل غير الممول، وانخفضت التكاليف بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق نتيجة لإجراءات ضبط التكاليف الفعالة.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 73% مقارنة بالربع السابق والذي ترافق مع انخفاض ملحوظ في صافي تكلفة المخاطر لتقف عند 108 نقاط أساس على خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في الأرباع السابقة.

مواصلة التحسن

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة: من دواعي سرورنا أن يتمكن «الإمارات الإسلامي» من تحقيق أداء قوي في الربع الأول 2021، نتيجة لتركيز المصرف على تعزيز عملياته واستمرار الاقتصاد في الإمارات في الاستجابة بشكل فعال للإجراءات الإيجابية وحملات التطعيم التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19. ونحن على يقين بأن مؤشرات ثقة المستهلكين وأنشطة الأعمال عموماً ستواصل تحسنها.

وبصفتنا الشريك الرسمي للخدمات المصرفية الإسلامية في معرض إكسبو 2020 دبي، إننا ننظر بتفاؤل إلى فرص النمو المرتقبة التي سيوفرها هذا الحدث المتميز لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة«.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي: نسعى إلى مواصلة تقدمنا وتطورنا بالاستفادة من مراكز قوتنا الحالية المتمثلة في الابتكار الرقمي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الحلول الآمنة والأكثر ملاءمة للمتعاملين.

ونحن ملتزمون بتعزيز تبني واستخدام الخدمات المصرفية الإسلامية في أوساط الشركات والأفراد في الإمارات، وبلعب دور فاعل ومهم في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - في جعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».

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