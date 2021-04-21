2.3 مليار أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تسجيل أرباح قيمتها 2.3 مليار درهم في الربع الأول 2021، بزيادة نسبتها 12% عن الربع الأول من 2020 وبنسبة 76% عن الربع الرابع من العام الماضي، وذلك نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية ومساهمة دينيزبنك في إضافة مجموعة ملفتة من الدخل المتنوع إلى المجموعة.

وأكد البنك أن هذه النتائج القوية تتيح للبنك تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي، مشيراً إلى أن الربحية وقاعدة رأس المال القوية للبنك تساهمان في تمكينه من الحفاظ على مستويات حصيفة من التحوط لتغطية مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.

وأوضح البنك أن الميزانية العمومية والسيولة القوية التي يحظى بها تمكنه من مواصلة دعم عملائه ومتعامليه خلال رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة الانخفاض الملحوظ في صافي تكلفة المخاطر بواقع 158 نقطة أساس على خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في الأرباع السابقة. وبقي إجمالي الأصول مستقراً خلال الربع الأول عند 695 مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية. وبلغت قروض العملاء 436 مليارا .

دعم العملاء

ويواصل البنك تقديم الدعم إلى عملائه وتعزيز قدرات الخدمات المصرفية. وقدم البنك دعمه إلى أكثر من 110.000 عميل من خلال تأجيل سداد دفعات بقيمة 10.3 مليارات درهم.

وتعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 5.5 مليارات درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العملاء والناتج عن جائحة «كوفيد 19». وتمكنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال من جمع أكثر من 18 مليار دولار لـ 24 عميلاً في 12 بلداً.

وكان الإمارات دبي الوطني أول بنك في منطقة الخليج يجمع قرضاً مشتركاً مرتبطاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعتمد تكلفة القرض البالغ 1.75 مليار دولار على النسبة المئوية للإناث في مناصب الإدارة العليا وكفاءة استهلاك المياه.

وواصلت المجموعة اتخاذ مبادراتها البيئية والاجتماعية الناجحة من خلال تبني المبادرات الخضراء وتطوير مزايا الخدمات المصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم المالي إلى المجتمع المحلي.

وأصبح أكثر من 60% من فروع البنك في الإمارات مجهزة كلياً لاستقبال وتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وهناك أكثر من 1.500 موظف تم تدريبهم على التواصل بلغة الإشارة وسلوك التعامل مع أصحاب الهمم. وتوسّعت شبكة الفروع في السعودية ليصل عددها إلى 6 فروع، وأصبح أول بنك أجنبي يحصل على ترخيص لفتح فروع له في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

مرونة

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ارتفاع الأرباح بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعكس مدى مرونة البنك في التأقلم مع الظروف المستجدة، وكذلك التعافي الاقتصادي التدريجي في أعقاب الاضطراب العالمي في عام 2020، وأشار إلى أن البنك سيتوج احتفالاته بـ«عام الـ 50» بإطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة للإشادة بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، وتلهم جيل الشباب الإماراتي لبلورة رؤيتهم وتحقيق تطلعاتهم للسنوات الخمسين المقبلة من خلال الابتكار والإبداع.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تحسناً لهذا العام في جميع الدول التي تعمل فيها المجموعة.

وأشار إلى أن خدمات الدفع من دون تلامس تمثل الآن نسبة 84% من معاملات الدفع التقليدية، ويرجع السبب في ذلك إلى تبني المستهلكين لتكنولوجيا الدفع من دون تلامس. وشهدت أنشطة الدفع القائمة على محفظة الهاتف المتنقل باستخدام «آبل باي» و«سامسونج باي» و«جوجل باي» نمواً بأكثر من الضعف في 2020 نظراً لأن العملاء يستخدمون وبشكل متزايد أجهزتهم الشخصية لإجراء معاملات الدفع.

ملامح مستقبلية

يظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على الانتعاش، لاسيما بعد البدء بتطبيق برامج التلقيح ضد فيروس «كوفيد 19». وقدمت الإمارات أكثر من 90 لقاحاً لكل 100 شخص، وهو ثاني أعلى معدل تطعيم في العالم، مما أتاح عودة الفتح التدريجي للاقتصاد وإنهاء إجراءات الإغلاق الصارمة قبل العديد من الاقتصادات الأخرى.

ويتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5% في عام 2021، على الرغم من أن القيود المفروضة على الإنتاج النفطي ستؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي الرئيسي الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.4% لهذا العام.

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