شراكة بين بنك المشرق و«كاشو» للدفع الفوري

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك المشرق إبرام علاقة شراكة مع منصة «كاشو» للدفع الفوري، لتعزيز ونشر خيارات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» الموجهة للمستهلكين بين شركاء البنك التجاريين في جميع أنحاء الدولة. وتركز منصة «كاشو» للدفع الفوري على توفير بدائل دفع مناسبة عن التعاملات النقدية وبطاقات الائتمان للمستهلكين.

ويعد البنك إحدى أكبر 3 مؤسسات لتحصيل مدفوعات التجار في الدولة، وحقق نمواً في هذا المجال يتجاوز 35% في الربع الأول 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد البنك نمواً في أحجام التجارة الإلكترونية بمستوى يزيد على 250% في 2020 مقارنة بـ 2019.

وقال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات ببنك المشرق: مع تنامي التوجه لاستخدام المدفوعات غير التلامسية والمحافظ الرقمية في الدولة بشكل مطرد، نتوقع زيادة الإقبال على خيارات «الشراء والدفع اللاحق».

وقال عمار عفيف، مؤسس «كاشو»: تقوم كاشو حالياً بإجراء معاملات تجريبية مع مجموعتها الأولى من التجار المحليين عبر قطاعات الأزياء والتعليم والرعاية الصحية والسيارات، لتتوسع بعد ذلك في تغطية العلامات التجارية الدولية وتقديم المزيد من الخدمات الإضافية.

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