«دانة غاز» تسلم شركة «بيرل بتروليوم» بـ 151 مليون دولار

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، تسلم شركة «بيرل بتروليوم» مبلغ 151 مليون دولار (553 مليون درهم) من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كردستان العراق منذ بداية العام. وتقوم حكومة إقليم كردستان بسداد المبالغ المستحقة بشكل كامل وفي موعد الاستحقاق.

تمتلك «دانة غاز» 35% من أسهم «بيرل بتروليوم»، وبالتالي تبلغ حصتها من الدفعات التي تسلمتها «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق حتى الآن 53 مليون دولار (194 مليون درهم).

وواصلت «دانة غاز» تسجيل أداء تشغيلي قوي في الأشهر الثلاثة الأولى 2021، حيث ارتفع إنتاجها من الغاز في الإقليم بنسبة 12%، بمعدل 439 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في الربع الأول. وساهم ذلك في زيادة إجمالي إنتاج المجموعة 9% إلى 35,300 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول 2021 مقابل 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: في ضوء التزام حكومة الإقليم بسداد مستحقاتها السابقة، نتوقع تسلم مستحقاتنا المتأخرة كافة مع نهاية الربع الثالث من 2021.

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