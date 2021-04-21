عروض رمضانية من «آفاق الإسلامية للتمويل»

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت «آفاق الإسلامية للتمويل» باقة متميزة من العروض لمنح المتعاملين المزيد من التسهيلات للارتقاء بتجربتهم مع الخدمات والمنتجات التي توفّرها لهم، وذلك مواكبة لشهر الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك.

وأعلنت «آفاق» عن طرحها عروضاً جديدة خاصة بشهر رمضان الكريم، في الفترة الممتدّة حتى 31 مايو 2021، وهي تشمل:

★ عرض البطاقات الائتمانية: يمكن لكلّ من ينفق مبلغ 1000 درهم أو أكثر باستخدام بطاقة آفاق الائتمانية الخاصة به في أيّ من متاجر المواد الغذائية، أو المتاجر المتخصصة بالأثاث والمفروشات المنزلية، تحويل مبالغ المشتريات إلى خطط سداد مرنة تصل إلى 6 أشهر دون أيّ رسومٍ على الإجراءات، إضافة إلى حصوله على بطاقة إنترنت مجانية.

★ عرض تمويل السيارات: تتيح «آفاق» تأجيل سداد القسط الأول من قرض السيارة لمدة حتى 3 أشهر، مع معدّلات ربح مغرية جداً تبدأ من 1.50%.

★ عرض التمويل الشخصي: تأجيل سداد القسط الأول لمدة حتى شهرين، مع معدلات ربح مغرية تبدأ من 5%.

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