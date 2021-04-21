87 % نمو حيازة «المركزي» من الذهب إلى 10.48 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 10.481 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة سنوية 87% أو 4.8 مليارات درهم مقارنة بنحو 5.61 مليارات في فبراير 2020.وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أمس، أن رصيد المعدن الأصفر انخفض على أساس شهري 6.2% أو ما يعادل 687 مليون درهم مقارنة بشهر يناير السابق عليه، بينما انخفض بنسبة 18.5% أو ما يعادل 2.38 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب النشرة الإحصائية لشهر فبراير، وصل عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 537 فرعاً موزعة على 21 بنكاً بنهاية فبراير الماضي، مقابل 539 فرعاً في يناير و541 فرعاً في ديسمبر 2020 وانخفض عدد مكاتب الدفع من 23 مكتباً في يناير الماضي إلى 22 مكتباً في فبراير الماضي، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 73 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

وظل عدد العاملين في البنوك بالدولة ثابتاً عند 33 ألفاً و444 موظفاً موزعين بواقع 26 ألفاً و408 موظفين في البنوك الوطنية و7036 موظفاً في البنوك الأجنبية.

التجارة والصناعة

وارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة للقطاع التجاري والصناعي بنحو 2.7 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري مع انحسار تأثيرات الجائحة.

وتظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي وصلت إلى 782.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس شهري قدره 0.35% مقارنة بنحو 779.9 مليار درهم في يناير الماضي، بينما زادت بنسبة 0.5% أو ما يعادل 3.8 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري أو خلال شهري فبراير ويناير الماضيين.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت البنوك الوطنية على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي بواقع 687.7 مليار درهم في فبراير الماضي بزيادة قدرها 0.4% مقابل 685.1 مليار درهم في يناير، فيما بلغ رصيد البنوك الأجنبية نحو 94.9 مليار درهم بنمو 0.1% مقابل 94.8 مليار درهم.

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