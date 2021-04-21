الأسهم تربح 7.5 مليارات بدعم شراء أجنبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 7.5 مليارات درهم وسط عمليات شرائية انتقائية للأجانب استهدفت الأسهم القيادية في عدة قطاعات خصوصاً البنوك.

وارتفع سوق أبوظبي 0.87% عند 6155.41 نقطة بدعم نمو أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والسلع والخدمات، فيما انخفض سوق دبي 0.31% إلى 2624.27 نقطة بضغط أسهم العقار والنقل والاستثمار والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم منها 1.32 مليار درهم في أبوظبي و160.5 مليوناً في دبي. وجرى التداول علي 245 مليون سهم، موزعة بواقع 160.3 مليوناً في أبوظبي و84.6 مليوناً بدبي، من خلال 4129 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.63% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.8% مع بدء التداول على أسهم الشركة دون الحق في الأرباح، كما تراجع «داماك» 0.82% فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.86% و«إعمار مولز» 1.62% و«ديار» 0.74% و«الاتحاد العقارية» 1.9%.

وانخفض قطاع الاستثمار 3.3% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 4.87% فيما ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.93% و«شعاع كابيتال» 1.57%، وانخفض قطاع النقل 0.02% مع نزول «الخليج للملاحة» 0.96% فيما استقر «العربية للطيران» و«أرامكس». وارتفع قطاع البنوك 0.23% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.83% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.4%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 47.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 26.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 22.5 مليون درهم، وحقق «الرمز كوربوريشن» أكبر ارتفاع بنسبة 7.25%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 13.88 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 13.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.6% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.69% و«أبوظبي الإسلامي» 0.4% فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وصعد قطاع العقار 0.31% على وقع مكاسب «الدار» 0.27% و«رأس الخيمة العقارية» 0.94%.

وزاد قطاع الاستثمار 3.64% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 3.8% و«الواحة كابيتال» 2.61% فيما انخفض «إشراق» 1.2%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.37% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما انخفض قطاع الطاقة 0.25% على أثر هبوط «دانة غاز» 0.6% و«طاقة» 0.72% فيما استقر «أدنوك للتوزيع».

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 492.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 326.16 مليون درهم. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 312.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 19.65 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 20.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 20.3 مليون درهم ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 19.65 مليوناً.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لبنك المشرق النتائج المالية لعام 2020، وعدم توزيع أرباح نقدية، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

★ يعقد مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس اجتماعاً غداً، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

★ دعت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) مساهميها للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التواصل المرئي يوم 11 مايو لمناقشة النتائج المالية لعام 2020، والتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة محمد المهيري، وعبد الرحمن سنان، ومحمد الحوسني.

★ أعلنت شركة تكافل الإمارات - تأمين قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والتي تضمنت 7 مرشحين.

★ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» استقالة ناصر المنصوري من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية، فيما وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين الدكتور صلاح الجنيبي بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية.

★ تعقد شركة «الاتحاد للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية غداً للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

★ انتخب مجلس إدارة «الشارقة للتأمين» أحمد المدفع رئيساً لمجلس الإدارة، ومروان السركال نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتسمية أحمد الحوسني بمنصب العضو المنتدب.

★ يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في 25 أبريل لمناقشة النتائج المالية بنهاية 31 مارس الماضي.

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