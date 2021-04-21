الإمارات تتصدّر في المشروعات الإنشائية خليجياً

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّرت الإمارات الدول الأعضاء في دول التعاون في إنجاز المشروعات الإنشائية خلال الربع الأول 2021، حيث استأثرت وحدها بنحو 42% من تلك المشاريع وفقاً للبيانات الواردة في أحدث إصدار من سلسلة التقارير الفصلية «بي إن سي بروجيكتس جورنال» التي تُصدرها «بي إن سي» المتخصصة في بيانات المشروعات.

وأفاد التقرير بأن السعودية جاءت في المركز الثاني، حيث أنجزت 33% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي جرى الانتهاء من تنفيذها في دول الخليج خلال الربع الأول من 2021، موضحاً أن القيمة الإجمالية لسوق الإنشاءات خليجياً تتجاوز 2.2 تريليون دولار، فيما يتجاوز عدد المشروعات الإنشائية التي ما زالت قيد الإنشاء حتى نهاية الربع الأول 22.000 مشروع.

وأضاف التقرير أن دول الخليج حققت قفزة هائلة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الجديدة التي أعلنت عنها خلال الفصل الأول من العام الجاري 35.6 مليار دولار بنسبة %55 من إجمالي المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها على مدار 2020 بأكمله.

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