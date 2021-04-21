%0.32 ارتفاع مؤشر الطعام في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات في دبي 0.32% خلال الأسبوع الأول من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الأخير من شعبان 1442، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعات الخضروات 4.36% والأسماك والمأكولات البحرية 3.54%، والشاي والبن والكاكاو 1.20% ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات 0.02%.

وبحسب تقرير مركز دبي للإحصاء انخفضت أسعار كل من مجموعات الفواكه 1.39% والأغذية غير مصنفة تحت بند آخر 1.18%، والألبان والجبن والبيض 0.51% والزيوت والدهون 0.44% والخبز والحبوب ومنتجاتها 0.15% ومجموعة اللحوم 0.15%.

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