«أبوظبي التجاري» يتلقى 4 عروض لبيع حصته في شركة مصرية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقيه عروضاً مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين المحتملين للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.54% في شركة الإسكندرية المصرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد).

وأضاف البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن «سي أي كابيتال»، المستشار المالي الحصري للصفقة تلقت 4 عروض مبدئية غير ملزمة معدلة من كل من المستثمرين المحتملين وهم: مستشفى كليوباترا والإسكندرية للاستثمارات الطبية أو أي من شركاتها التابعة، وتحالف «سبيد ميديكال» وأحد صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرز وتواصل هولدينجز للاستثمارات المالية وشركة صحة كابيتال. وأشار البنك إلى أن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيهاً مصرياً للسهم.

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