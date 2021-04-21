الإمارات ضمن الأوائل عالمياً في التحوّل بالطاقة

المصدر: جنيف - البيان

عززت الإمارات مكانتها ضمن العشر الأوائل في العديد من مؤشرات تقرير تعزيز التحول الفعّال في الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

وحلت الإمارات ثانية إقليمياً والـ 64 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021، حيث شهدت الدولة أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير ما يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة.

وحلّت الإمارات ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التقرير وهي: معدل إيصال الإمدادات الكهربائية واستخدام الوقود الصلب وجودة التزويد بالكهرباء وحصة الكهرباء من توليد الفحم وتنويع الاستيرادات المتممة وتقييمات الارتفاع وسعر بيع الغاز بالجملة وصافي واردات الطاقة واستقرار السياسات الخاصة بالطاقة والسيادة القانونية وجودة البنية التحتية للنقل والبنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة.

وشهد العقد الماضي تقدماً كبيراً في مؤشر استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، وهو أحد أهم عوامل تمكين انتقال الطاقة، والذي حققت فيه الإمارات هذا العام تقدماً عالياً جداً، وجاءت بنتيجة أعلى من المعدل العالمي.

كما تمكنت الإمارات كذلك على مدى العشر سنوات الماضية من تحسين أدائها في مؤشر «الاستعداد لتحوّل الطاقة»، ما يشير إلى التعزيز التدريجي والمطرد للبيئة المواتية لانتقال الطاقة في الدولة.

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