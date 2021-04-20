«مزارع ميرة» تطلق باقات هدايا مميزة في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لتطوير الريف الأفغاني باقات هدايا مميزة من إنتاج «مزارع ميرة» في أفغانستان من الفواكه المجففة والمكسرات بالإضافة إلى الزعفران، تتم التعبئة في عبوات أنيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف المبادرة إلى خلق فرص عمل للنساء القرويات والمعوزات في أفغانستان، ودعمهن في مجالات الصحة وتعليم أبنائهن.

وتمكن مشروع «مزارع ميرة» من توفير أفضل وأجود أنواع الزعفران والفواكه المجففة والطازجة والمكسرات والمواد الغذائية من المزارع في أفغانستان، والتي تتميز بكونها عضوية وطبيعية ويتم قطفها يدوياً كما يمكن شراء هذه المنتجات الطبيعية في الإمارات عبر الموقع www.mirafarms.com

ويأتي إطلاق باقات الهدايا في شهر رمضان بمثابة رسالة حب وهدية من القلب، وسيعود ريع بيع هذه المنتجات إلى دعم المجتمعات المحرومة في أفغانستان كما تأتي هذه المبادرة في إطار المشاريع التنموية والإنسانية التي تشرف عليها «مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد» منذ أكثر من 12 عاماً بهدف تمكين المرأة الأفغانية وتزويدها بمصادر مستدامة للدخل وتعزيز فرص حصولها على التعليم والتنمية الاجتماعية، الرعاية الطبية، المياه النظيفة والإصلاحات الاقتصادية.

بهذه المناسبة قال مايواند جبارخيل المدير التنفيذي لمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد: أهدافنا مساعدة المجتمعات المهمشة في توفير فرص عمل ففي هذا الشهر الفضيل يمكن مساعدة النساء والمجتمعات المحرومة في أفغانستان من خلال شراء الهدايا الخاصة من منتجات «ميرا» التي تأتي مغلفة بغلاف فاخر.

وأضاف موضحاً «نجحت المبادرة حتى الآن بدعم أكثر من 100 ألف شخص في أفغانستان بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى فرص التعليم والحصول على الرعاية الصحية المجانية. حيث وفرت فرص عمل لأكثر من 8000 حرفي أفغاني 70 بالمئة منهم من النساء. وأشرفت على تسهيل دخول أكثر من 15,000 طفل في المدارس المحلية، وعلاج أكثر من 70,000 موظف وعائلاتهم في المستشفيات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز