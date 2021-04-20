400 % نمو أعضاء برنامج «مكافآت أسكوت ستار»

المصدر: دبي- البيان

مع حلول الشهر الفضيل هذا العام، تحتفل أسكوت المحدودة (أسكوت) بمرور السنة الثانية على انطلاق برنامج الولاء الخاص بها، برنامج مكافآت «أسكوت ستار».

وفي هذه المناسبة، كشفت «أسكوت» عن عرض «الاحتفال بأبسط اللحظات» (Celebrate The Little Joys)، الذي يتيح للضيوف فرصة جمع نقاط ولاء إضافية، والاستفادة من ترقيات مجانية للغرف. وبإمكان الأعضاء الاستفادة من هذا العرض الاحتفالي عبر مختلف فنادق «أسكوت» في الشرق الأوسط وتركيا، علماً بأنه يسري على الحجوزات، التي يقوم بها الضيوف حتّى تاريخ 30 أبريل 2021، وعلى فترات الإقامة الممتدّة حتّى 31 مايو 2021.

في الواقع، حقّق برنامج مكافآت «أسكوت ستار» نجاحاً باهراً منذ إطلاقه في العام 2019، إذ تزايد تسجيل العضوية فيه بنسبة 400% مع الإشارة إلى أن أعضاءه أجروا 90% من الحجوزات عبر الإنترنت، ولا بدّ من القول أيضاً: إنّ 60% من أعضاء برنامج ولاء «أسكوت» هم ضيوف أوفياء (متكررون)، وينفقون أكثر من الضيوف غير الأعضاء بنسبة 36%.

وقد جاء إطلاق تطبيق «استكشف مكافآت أسكوت ستار» «Discover ASR» على الهاتف المحمول لاستكمال هذا النجاح، خصوصاً أنه يضمن للضيوف قدراً أكبر من الراحة والمرونة، وقد تم تحميل هذا التطبيق 130,000 مرة، منذ إطلاقه في أكتوبر 2020.

يقدّم عرض «الاحتفال بأبسط اللحظات» للأعضاء نقاط إضافية، وترقيات مجانية للغرف عبر برنامج مكافآت «أسكوت ستار»:

• يحصل الأعضاء عند إجراء الحجوزات وحجز الإقامات في الفترة الممتدّة من 1 أبريل إلى 31 مايو 2021 على نقاط إضافية.

• يحصل الأعضاء عند إجراء الحجوزات في الفترة الممتدّة من 1 إلى 15 أبريل 2021 على نقاط إضافية مضاعفة، في إطار برنامج مكافآت «أسكوت ستار».

• يحصل الأعضاء عند إجراء الحجوزات في الفترة الممتدّة من 16 إلى 30 أبريل على 2,000 نقطة إضافية في إطار برنامج مكافآت «أسكوت ستار».

• كونها قيمة مضافة، يُتاح لأعضاء برنامج مكافآت «أسكوت ستار» شراء نقاط إضافية مباشرة تُنسب إلى إقامتهم التالية في فنادق أسكوت، ولفرصة اكتساب نقاط إضافية تصل إلى 50%، بإمكان الأعضاء شراء نقاط بقيمة لا تقلّ عن 100 دولار أمريكي عبر برنامج مكافآت «أسكوت ستار».

• يحصل أعضاء برنامج مكافآت «أسكوت ستار» على ترقية لمدة عام كامل من الفئة «الكلاسيكية» إلى الفئة «الفضية» على الحجوزات، التي تتمّ قبل 30 أبريل 2021 وعلى الإقامات خلال الفترة الممتدّة من 1 أبريل إلى 31 مايو 2021.

• عند حجز إقامات في الفترة الممتدّة من 1 أبريل إلى 31 مايو 2021، يحصل أعضاء الفئات «الفضية» و«الذهبية» و«البلاتينية» على 5,000 نقطة في إطار برنامج مكافآت «أسكوت ستار».

وفي خطوة لتعزيز إقامة أعضاء برنامج مكافآت «أسكوت ستار» في المنطقة، أطلقت الشركة المالكة والمشغّلة للفنادق العالمية عرض شراء نقاط برنامج مكافآت «أسكوت ستار» الثلاثية، الذي يتيح للضيوف فرصة اكتساب ثلاثة أضعاف نقاط الولاء، ضمن برنامج مكافآت «أسكوت ستار»، وذلك عند حجز إقامة في أحد فنادق أسكوت في الشرق الأوسط وتركيا. وبفضل هذا العرض، سيحظى الأعضاء الحاليون والجدد بمجموعة من المزايا، بما فيها الإقامات المجانية وترقيات الغرف.

وإلى جميع رجال وسيدات الأعمال الذين يبحثون عن مكان مثالي للعمل في الإمارات العربية المتّحدة بعيداً عن المنزل، تقدم أسكوت هذا العرض الاحتفالي في فندق أسكوت بارك بلايس دبي، الذي يقع في قلب المنطقة التجارية في دبي على مقربة من مركز دبي التجاري العالمي ومطار دبي الدولي.

أمّا المقيمون والضيوف الذي يتطلّعون إلى ملاذ مثالي للراحة والاسترخاء، فسيكونون على مع العرض نفسه في فندق سيتادينز مترو سنترال دبي، الذي يحتلّ موقعاً فريداً قبالة محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ما يسهّل الوصول إلى نقاط الجذب الرئيسية في المدينة.

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