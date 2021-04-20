«جين» تبرم 11 شراكة تجارية لخفض رسوم الخدمات على ملاك العقارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن «جين» تطبيق خدمة الكونسيرج المجتمعي الخاص، الذي تم طرحه مؤخراً، عن عقد شراكات رئيسية مع 11 من مقدمي الخدمات المنزلية وخدمات المكاتب، لمواجهة التحديات التي يشهدها السوق العقاري في دولة الإمارات، والمتمثلة بارتفاع رسوم الخدمات والنفقات على ملاك العقارات، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة أسعار الإيجارات.

وتعتبر «جين» للتكنولوجيا العقارية المبتكرة، شركة ناشئة محلية في دولة الإمارات، تهدف إلى تقليل رسوم الخدمات المتزايدة وتكاليف الصيانة، التي واصلت الارتفاع بنسبة تراوحت من 10% إلى 25% من قيمة إيجار الوحدة على مدى الأعوام القليلة الماضية. وتدعم «جين» الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري المتعلقة بقوانين رسوم الخدمات العقارية، لتعزيز الزخم في سوق العقارات في دبي.

استرداد نقدي

وقال سام عيسى، الشريك المؤسس ومدير عام مجتمع جين عبر الإنترنت: «مع وجود قاعدة مستخدمين محتملة تضم نحو من 60.000 من أعضاء المجتمع يشغلون ما يقارب 28,500 مكتب وشقة وفيلا، فإننا ننظر بإيجابية تامة لاتفاقيات الشراكة الجديدة مع الشركات الـ 11، التي توفر الخدمات المنزلية وخدمات المكاتب.

ولا شك في أن هذه الخدمات ستساعد المستخدمين النهائيين في الحصول على استرداد نقدي، يمكنهم استخدامه لدفع رسوم الخدمات المترتبة عليهم. نهدف في «جين» إلى دعم الأهداف الاستراتيجية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري، للحد من الأعباء المتمثلة في زيادة رسوم الخدمات العقارية، وذلك من خلال ربط الملاك والمستأجرين بمقدمي الخدمات».

الخدمات المنزلية

وبمساعدة هذه الصفقات متعددة الشراكات التي توفر الخدمات المنزلية وخدمات المكاتب، سيحصل شاغلو المجتمعات العقارية حالياً على خصومات واسترداد نقدي عند الشراء، من خلال «تطبيق جين» لأي خدمات متعلقة بمنازلهم ومكاتبهم مثل خدمات الصيانة، والنقل، والتخزين، والتنظيف، ومكافحة الحشرات، والتفتيش على الممتلكات، وتقييم الممتلكات، وبيع العقارات، وتأجير العقارات، إلى جانب خدمات إدارة الممتلكات ذات الصلة مثل دعم تكنولوجيا المعلومات وخدمات تحسين الممتلكات.

كما ستوفر هذه الشراكات أيضاً المزيد من الخدمات لمباني المكاتب، ومن ضمنها التدقيق والمحاسبة، وتأجير المراكز التجارية، وتأسيس مشاريع تجارية جديدة، وخدمات الترجمة، وكذلك الاستثمار العقاري.

وتضم قائمة الشركاء الـ 11، الذين يقدمون الخدمات المنزلية وخدمات المكاتب كل من «سيرف يو إسنشالز» للصيانة، «اي اس اس ريلوكيشن»للنقل والتخزين،«سبكترم» للتنظيف، «ريل بوينت» لفحص الممتلكات وتقييمها، «آرمس اند جورج انترناشونال ريلتي» لمبيعات العقارات والإيجارات والإدارة، «بلوشب» لدعم تكنولوجيا المعلومات، «كارتر انتريور ديكوريشن»لإعادة عرض الممتلكات، «يونيمار» لمكافحة الآفات،«ترانس إفكتف» للترجمة،«كودوس بي ار اس» للتدقيق والمحاسبة، «شورا» لتأسيس المشاريع ومراكز الأعمال.

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