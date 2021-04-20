جاشنمال تمنح جوائز تصل إلى 1.4 مليون درهم بأكبر حملة ترويجية خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جاشنمال، الشركة الرائدة في مجال بيع الأدوات المنزلية الفاخرة في الشرق الأوسط، عن إطلاق الحملة الترويجية الأكبر خلال شهر رمضان «الكل رابح».

وتسري الحملة حتى 22 مايو 2021، ويمكن للمتسوقين الآن شراء العناصر الأكثر طلباً أو الهدايا المثالية والمنتجات الحصرية والاختيار من مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية والمشاركة في الحملة الترويجية لربح العديد من الجوائز الكبرى.

تهدف الحملة الترويجية الرمضانية إلى الارتقاء بتجربة التسوق ومكافأة المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين بجوائز تصل إلى 1.4 مليون درهم. تشمل الجوائز هدايا كبرى مثل 4 كيلوغرامات من الذهب و100.000 قسيمة إقامة والمزيد.

لضمان منح فرصة الربح لجميع العملاء، سيحصل كل متسوق من جاشنمال على بطاقة قابلة للكشط مقابل كل جهاز منزلي يشترونه، من دون حد أدنى للتسوق.

يجب على المشاركين ببساطة مسح البطاقة واختبار حظهم للفوز بجوائز كبيرة. يمكن للعملاء استلام الجوائز على الفور من مكتب خدمة العملاء ويمكن الاستفادة من جميع قسائم الإقامة من خلال زيارة Jashanmalrewards.com.

وقال خالد سليمان المدير التنفيذي لشركة جاشنمال الوطنية: «يمثل هذا الشهر علامة فارقة مهمة لمجموعة جاشنمال. يسعدنا تقديم هذه الحملة الأولى من نوعها، والتي بالإضافة إلى منح جميع عملائنا فرصة الفوز بغض النظر عن حجم تسوقهم، ستنشر أيضاً الشعور بالسعادة خلال موسم التسوق هذا».

مضيفاً: «عبر سلسلة فروعنا المنتشرة أو من خلال الموقع الرسمي، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة فريدة من العلامات التجارية والحصرية التي تشتهر بها جاشنمال. مع أكثر من 100 عام من خدمة عملائنا، نسعى جاهدين كل يوم لإثارة إعجابهم بالمنتجات الجديدة والعروض المميزة».

بالإضافة إلى متاجر جاشنمال ومنصة التسوق الإلكتروني الخاصة بالشركة، تمتد الحملة أيضاً لتشمل جميع تجار التجزئة الرائدين في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

سيحصل المتسوقون الذين يتسوقون عبر الإنترنت على بطاقة الكشط عند استلامهم للمنتجات. يمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من خدمة «الاستلام في اليوم نفسه» من أقرب متاجر جاشنمال.

ومن جانبه صرح، رام ادوبي، المدير العام لمجموعة جاشنمال، قائلاً: «نحن متحمسون للغاية للإعلان عن واحدة من أكبر حملات الربح على الإطلاق. رمضان هو شهر العطاء ولا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل من هذا لمكافأة عملائنا وجعل هذا الشهر والعيد لا ينسى بالنسبة لهم.

يسعدنا أنه على الرغم من التحديات، أظهر تجار التجزئة الكثير من الإيجابية ورحبوا بحملتنا الأخيرة. أشكر جميع شركائنا في مجال البيع بالتجزئة على إيمانهم وثقتهم في جاشنمال».

وجاشنمال اسم مألوف وشريك موثوق في مجال بيع الأزياء العالمية والأحذية والأجهزة المنزلية ومعدات السفر. يضم أكثر من 100 علامة تجارية عالمية وأكثر من 30 علامة حصرية، يضمن جاشنمال للعملاء إمكانية التسوق على راحتهم - في أي وقت وفي أي مكان.

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