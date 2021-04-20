«خيند» الماليزية تنطلق من دبي لتعزز وجودها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

انتقلت شركة «خيند ميدل»، التي تعتني بتطوير السوق للعلامة التجارية في 15 سوقاً رئيساً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مؤخراً إلى مكتب رئيس إقليمي أكبر في دبي في منطقة أبراج بحيرات جميرا لزيادة وجود العلامة التجارية والدعم لسوق تصل قيمته إلى 7.6 مليارات دولار أمريكي (27.8 مليار درهم) للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط.

وتقدم شركة خيند، وهي علامة تجارية رئيسة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية من ماليزيا، عدداً من منتجات الإضاءة والتبريد والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة في الشرق الأوسط والتي يمكن أن تقلل الانبعاثات وتقلل البصمة الكربونية.

وقد ارتفعت إيرادات سوق الأجهزة المنزلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 6.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2017 إلى 7.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 و8.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، وفقاً لشركة Statista. com، وهي شركة استشارية حول معلومات السوق العالمي.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تصل الإيرادات في قطاع الأجهزة المنزلية إلى 332 مليون دولار أمريكي في عام 2021 بينما من المتوقع أن تظهر الإيرادات معدل نمو سنوي (معدل النمو السنوي المركب 2021-2025) بنسبة 14.84 في المئة، ما ينتج عنه حجم سوق متوقع قدره 577 مليون دولار أمريكي بحلول 2025. وسيبلغ انتشار المستخدمين 21.5% في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 28.2% بحلول عام 2025.

وتقدم شركة خيند منتجات ميسورة التكلفة وموثوقاً بها وعصرية للوحدات السكنية والتجارية التي توفر أداءً استثنائياً وتوفير الطاقة والتكلفة.

وقد طورت شركة خيند علامتها، التي أسست في عام 1961 في ماليزيا متجراً صغيراً، لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية والمنزلية في الشرق الأقصى، إذ تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقال عادل ميستري، الرئيس التنفيذي لمجموعة خيند هولدينجز بيرهاد: «منتجات شركة خيند ميسورة التكلفة وتقدم أفضل قيمة مقابل المال. المنتجات للرجل العادي من قبل الرجل العادي. تقدم علامتنا التجارية مجموعة منتجات متينة لها عمر أطول من المنتجات الأخرى في السوق وهذا بدوره يوفر المال على مدى دورة حياة المنتج».

وأضاف «تحمل منتجات شركة خيند العديد من الميزات المتغيرة للعبة فيها والتي توفر الكثير من التكاليف للمستهلكين. لا يتم رؤية معظم ميزات توفير التكلفة هذه، ولكن يشعر بها المستخدمون عند استخدامها فترة طويلة. نعتقد أن شركة خيند تقدم عرضاً ذا قيمة أفضل بكثير للمستهلكين عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وبالإضافة إلى ذلك، نركز على تقديم حلول كاملة لتحسين المنزل للعملاء - طبقاً لرؤيتنا المتمثلة بتقديم السعادة كل يوم - إذ تمثل شكاوى العملاء مشكلة رئيسة في مجال الأجهزة المنزلية. ومع شركة خيند، يظل العملاء سعداء طوال دورة حياة المنتجات».

ويقول جوس بول سي جيه، مدير العمليات الأول رئيس وحدة إدارة العمليات في شركة خيند ميدل ومنطقة إفريقيا، لقد كانت شركة خيند علامة تجارية راسخة في بعض الأسواق الرئيسة. نقوم بتجديد جهودنا للوصول إلى قاعدة عملاء أكبر من خلال شبكتنا من البيع والتوزيع. وعلى الصعيد العالمي، تشتهر شركة خيند علامة تجارية بسهولة الشراء والاستخدام والتنظيف وسهولة التخزين والخدمة، ونأمل أن يكون لها صدى في هذا الجزء من العالم أيضاً.

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