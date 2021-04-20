«الطاقة والبنية التحتية» تُكرِّم منتسبي مبادرة «انطلاقة»

المصدر: دبي - البيان

كرم المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، منتسبي مبادرة «انطلاقة» إحدى المبادرات الرائدة على مستوى الدولة الهادفة إلى دعم طلبة الجامعات بالتخصصات الهندسية في فصول تخرجهم الأخيرة، بإطلاعهم على أهم الممارسات التطبيقية والتخصصية وإكسابهم المعارف والمهارات العملية التي تخدمهم في حياتهم العملية بعد تخرجهم، ليكونوا عوناً للوطن وبُناة المستقبل.

وأكد أن المبادرة التي انتسب إليها 108 طلاب وطالبات، تهدف إلى تأهيل المشاركين فيها لسوق العمل في التخصصات الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الاستدامة والطاقة، والمجالات التخصصية التي تخدم التوجه المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وخططها لتحقيق المئوية 2071، لافتاً إلى أن الوزارة تطلع إلى أن يصل عدد منتسبي المبادرة مع نهاية العام الجاري إلى 200 طالب وطالبة.

همة

وقال آل علي: «إننا نسعى من خلال مبادرة «انطلاقة» إلى رسم مستقبل جيل متطلع لخدمة الوطن، ببث الهمة والحماسة في نفوسهم وردم الهوة بين المرحلتين التعليمية والعملية، والأخذ بأيديهم في فصول تخرجهم النهائية، من خلال إطلاعهم على أفضل الممارسات التطبيقية والتخصصية وفقاً لتخصصاتهم بالاعتماد على مهندسين أكفاء ذوي خبرة، نضمن بهم إعداد جيل إماراتي من مهندسي المستقبل يمتلكون مهارات عملية تمكِّنهم من بناء مستقبل مشرق للدولة، مؤكداً حرص الوزارة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية بدعم طلبة الجامعات بالتخصصات الهندسية، وتطوير مهاراتهم بما يخدم توجه الدولة وقيادتها الرشيدة ومواكبة التحديات المتمثلة بمتطلبات العمل المتغيرة، مشيراً إلى أن توجهات الوزارة تتسق مع حكومة الإمارات التي تولي الأجيال الجديدة اهتماماً كبيراً.

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