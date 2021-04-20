إطلاق «أبكو إمباكت» للتصدي للتحديات الاجتماعية الحرجة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة أبكو العالمية «أبكو إمباكت»، والتي ستشكل عموداً فقرياً عالمياً للشركة يدعم ويسرّع عملها في مجال الاستدامة والتأثير الاجتماعي، حسبما أعلنت المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة التنفيذية مارجري كراوس.

وقالت كراوس: «ترتبط الاستدامة والعمل المناخي بمسائل الإنصاف والعدالة لتشكل مجموعة من القضايا المعقدة. وتتطلب الحلول التي نجدها أفكاراً جديدة ومقاربات متكاملة وشركاء غير تقليديين. وهذه هي النصائح التي نقدمها لعملائنا، ونستثمر ونعيد تنظيم أنفسنا لتقديم دعم أفضل للحلول المتكاملة التي نعتقد أنها بالغة الأهمية لتحقيق التقدم».

وستنسق «أبكو إمباكت» الجهود العالمية في مجموعة من مجالات الخدمات الرئيسية وتحقق التكامل حولها، بما يشمل أهداف الشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمناخ والاستدامة، والإنصاف والعدالة، والأعمال الخيرية والمنظمات غير الربحية.

وستتولى مديرة قسم التأثير الاجتماعي دانييل ساكس قيادة «أبكو إمباكت». وكانت ساكس قد ساعدت سابقاً على إطلاق أول قسم للقطاع الاجتماعي في شركة ماكنزي، وأصبحت أول رئيس لقسم الهوية المؤسسية للشركة، قبل إطلاق شركتها الخاصة.

وقالت ساكس: «تتطلع المؤسسات التي تقود حوارات اليوم حول الاستدامة والتأثير الاجتماعي إلى المستقبل، وتعتمد نهجاً مبنياً على الأنظمة، وتركز على الإنصاف والعدالة، وتجلب أصواتاً جديدة ومتنوعة إلى الطاولة.

وتحتاج تلك المؤسسات إلى مجموعة أدوات مختلفة كلياً لمساعدتها على رصد أهم الاتجاهات والحصول على رؤى تستشرف المستقبل، مما ستوفره أبكو إمباكت».

وتعتمد «أبكو إمباكت» على ذوي الخبرة من مختلف مواقع أبكو حول العالم، وتجمع موظفين من مجموعة تيمبو والمجموعة العالمية للأعمال الخيرية، وهما شركتان صغيرتان في مجال الأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي تم الاستحواذ عليهما خلال العام الماضي، مما يعمق مكانة أبكو في مجال الاستشارات الإدارية واستراتيجية الأعمال الخيرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز