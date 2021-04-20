«غلفتينر» تختار 4 شركات تكنولوجية ناشئة لإعادة تشكيل مستقبل الموانئ والخدمات اللوجستية

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت «غلفتينر»، إحدى الشركات الخاصة لتشغيل الموانئ، عن اختيار 4 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من ثلاث دول حول العالم لقيادة مسيرة تحويل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وتبرز «إي.يارد» (eYard) و«مورفيوس نيتوركس» (Morpheus Networks) و«ثروبوت» (Throughput) و«زينار» (Zainar) باعتبارها الشركات الفائزة بتحدي «مُستقبل الموانئ 2021»، والذي استقطب أكثر من 2,000 مشاركة مما يزيد من 200 مدينة حول العالم للتنافس في ابتكار وتطوير تقنيات متفوقة من شأنها إحداث تحول إيجابي وإعادة تشكيل مستقبل الموانئ واللوجستيات عالمياً.

وتمّ اختيار الفرق الفائزة وفق عملية تقييم صارمة شملت مختلف الفئات، بما فيها «إنترنت الأشياء» و«الطبيب الآلي» (Robo-Doctor) و«الذكاء الاصطناعي» والطائرات من دون طيار والبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة و«بلوك تشين».

واختيرت «زينار» ضمن قائمة الفائزين تقديراً لتطبيقها المبتكر الذي يتيح تحديد المواقع ثلاثية الأبعاد بصورة فورية وفي الوقت الفعلي بدقة متناهية، وفق آلية مصمّمة خصيصاً لتحويل طريقة إدارة العمليات التشغيلية والأصول في الموانئ.

وتعمل الشركة على تطوير الجيل التالي من تقنيات تتبع الموقع باستخدام الاتصالات الراديوية اللاسلكية لتطبيقات الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء، والتي تضمن تزويد المؤسسات والشركات بالبيانات اللازمة للبقاء في طليعة المنافسة.

وفازت «إي.يارد» بتحدي «مستقبل الموانئ 2021» ضمن فئة «الذكاء الاصطناعي»، تكريماً لجهودها السبّاقة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحليل آلاف الحالات المحتملة للعمليات التشغيلية، والتي من شأنها تحقيق مستويات غير مسبوقة من جودة وكفاءة أداء محطات الحاويات.

وتتبنّى الشركة رؤية طموحة تستهدف جعل الموانئ أكثر قدرة على المنافسة والابتكار والمساهمة بفعالية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع التجارة في العالم استناداً إلى دعائم قوامها التحول الذكي والاستدامة، لا سيّما في أعقاب توقيع «الصفقة الخضراء الأوروبية» التي أعلنتها المفوضية الأوروبية من أجل بناء اقتصاد محايد مناخياً بحلول 2050.

وحازت «ثروبوت» لقب تحدي «مُستقبل الموانئ 2021» عن حلول البيانات الضخمة، كونها رائدة في استخدام البيانات الحالية بالشكل الأمثل لتحسين سلاسل التوريد بسرعة وكفاءة عاليـة، فضلاً عن معالجة الاختناقات التشغيلية.

وتسعى الشركة إلى مواصلة الارتقاء بنتائج أعمال مشغلي الموانئ وعملائهم على السواء، وذلك باستخدام حلول البيانات الضخمة باعتبارها أداة مبتكرة وفعالة للغاية.

وتوفر «مورفيوس نيتوركس»، الفائزة في فئة «بلوك تشين»، منصة برمجيات وسيطة تعمل وفق منهجية «البرمجيات كخدمة»، وتتيح مشاركة البيانات بشكل موثوق ضمن سلاسل الإمداد، لتفتح بذلك آفاقاً واسعة لتعزيز الفعالية التشغيلية وتجربة المستخدمين. كما تقدم هذه المنصة لمديري سلاسل الإمداد بصمة رقمية تتيح رصد السفن والمواد بنظام مؤتمت وآمن لسلاسل الإمداد، لتسهم بذلك في تخفيف التكاليف وتقليص الوقت.

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