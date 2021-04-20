توحيد جهود «أليك» و«بيوتك» لتلبية احتياجات المرافق العامة والقطاعات الصناعية والبيئية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أليك» للمقاولات في دبي، و«بيوتك» للمقاولات الصناعية والتصميم والبناء، إطلاق مشروع مشترك يستهدف قطاع المرافق العامة والمشاريع الصناعية والبيئية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يقدم المشروع المشترك، الذي سيقوم بتوحيد أصول الشركتين وتشارُك الخبرات والموظفين، عرضاً في غاية التنافسية للمشاريع التي تستهدف إيجاد حلول فعالة ذات تكلفة منخفضة، مع الحفاظ على الجودة العالية والخبرة الصناعية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه المشاريع.

وقال باري لويس، المدير الإداري لشركة «أليك»: «يأتي المشروع الجديد بالشراكة مع شركة»بيوتك«نتيجة للنشاط الذي تشهده صناعة البناء وبهدف التعاون بشكل أكبر، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وذلك من خلال توحيد نقاط القوة لكلتا الشركتين لتوفير حلولٍ أسرع وأكثر كفاءةً للعملاء. ومن خلال التعاون مع شركة»بيوتك«سنتمكن من إضافة قيمة كبيرة إلى مبادرات الطاقة والمياه والنفط والغاز في المنطقة مستقبلاً».

وقال طوني حنّا، المدير العام لشركة «بيوتك»: نظراً لخبرة شركة «أليك» الواسعة في تنفيذ المشاريع الإقليمية الكبرى، مثل مساهمتها في مبنييّA وD بمطار دبي الدولي وما صاحبها من أعمال تطوير لوصلة السكك الحديدية الخاصة بها بالمبنى رقم 1، ومركز تسوق «دبي مارينا» ومشروع «وَن زعبيل» الجديد، إضافةً إلى إمكانيات «بيوتك» المتطورة في تصميم وبناء المشاريع الصناعية، ستعمل هذه الشراكة على استكمال نقاط قوتنا وتقديم عروض أكثر قيمةً وقوةً لعملائنا«.

ومن ناحيةٍ أخرى، تتضمن الشراكة الجديدة حلولاً أكثر فاعلية من حيث التكلفة والاستدامة البيئية لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتخصصة للطرفين. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دار»بي إن سي«في أغسطس من العام الماضي، فإن 44٪ من إجمالي قيمة إعلانات المشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت من قطاع الصناعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز