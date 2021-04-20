تخفيضات وتجارب تسوق مميزة بدبي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

يتيح شهر رمضان بأجوائه المميزة للمتسوقين فرصاً ممتعة لخوض تجارب تسوق مميزة بدبي، حيث تنبض الشوارع ومراكز التسوق في المدينة بالحياة مع الإضاءات والديكورات التقليدية الملونة والعروض الترويجية المتميزة.

وإلى جانب الإنارة وزينة رمضان، وعروض المأكولات الشهية، والفعاليات المتنوعة التي تلبي مختلف أذواق أفراد العائلة، تقدم دبي للسكان والزوار مجموعة رائعة من العروض الترويجية التي تثري تجربة تسوقهم هذا العام. وأبرمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة شراكات مع عدد من الأسماء البارزة في قطاع التجزئة، وبهدف تقديم تجربة تسوق لا تُنسى لجميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان، مع حرص مراكز التسوق والمتاجر والوجهات المختلفة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

وفي إطار عرض مدهش الرمضاني مع كلوب أباريل، يمكن للمتسوقين خلال أيام الأسبوع الاستمتاع بعروض خاصة لمدة محدودة على مجموعة من العلامات التجارية ويمكنهم الاستفادة من الرموز الترويجية التي يتم الإعلان عنها يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعطي متاجر سكتشرز في مختلف أنحاء دبي، باستثناء فروع المنافذ، المتسوقين رمزاً ترويجياً يشمل تخفيضات بنسبة 10% على منتجات مختارة. كما سيحصل المتسوقون الذين يزورون متاجر أيروبوستال في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول، وبرجمان، ومركز الغرير يوم 19 أبريل على الرمز الترويجي الذي يعطيهم تخفيضات بنسبة 15 بالمئة على إيصالات الشراء الخاصة بهم. بينما تقدم متاجر ذا تشيلدرينز بليس في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، ودبي مول، وابن بطوطة مول تخفيضات بنسبة 15 % على المنتجات المعروضة بالسعر الكامل للمتسوقين الذين يحملون الرمز الترويجي يوم 20 أبريل.

كما تقدم متاجر كروكس في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ودبي مول تخفيضات بنسبة 40% على المنتجات المعروضة بالسعر الكامل يوم 21 أبريل.

لمزيد من التفاصيل حول عرض مدهش، يمكن للمتسوقين متابعة MyModesh على فيسبوك وإنستغرام.

أزياء وأدوات

وتقدم علامة بلومينغديلز من خلال متجرها في دبي مول، تشكيلة رائعة من الأزياء والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمجوهرات الفاخرة. فيما يحتفي المتجر خلال العام الحالي بالمصممين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك الجوهرة وبوكا آند بوكا وبمبه وفلة وراساريو وتولر مارمو وديمة عياد وهمت آند نانديتا وعناية وغيرها. وسيتم تجهيز منفذ خاص بالأدوات المنزلية داخل المتجر، ليقدم تشكيلات جديدة وحصرية تشمل أدوات تناول الطعام والديكور المنزلي والمفروشات من علامات تجارية مثل سلسال ومايكل أرام ولافا وكوتيبول وبلومر وغيرها. ويمكن للعملاء استكشاف المتجر الرمضاني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط bloomingdales.ae/ramadan.

وبإمكان زوار متاجر جاب في دبي مول، وابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية طوال شهر رمضان. وسيقدم عرض ملابس رمضان من جاب والذي يستمر من 18 وحتى 24 أبريل تخفيضات كبيرة على مجموعة مختارة من الفساتين والقمصان والسراويل القصيرة، كما يمكن للزوار بدءاً من 28 أبريل وحتى 1 مايو الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 30 بالمئة على جميع القطع التي تحتوي على شعار العلامة التجارية والجينز.

عروض العائلة

وتقدم متاجر إمبوريو أرماني كيدز وأرماني إكستشينج وإمبوريو أرماني وهارفي نيكلز للمتسوقين مجموعة رائعة من العروض التي تناسب جميع أفراد العائلة طوال شهر رمضان، حيث تقدم متاجر إمبوريو أرماني كيدز في كل من مول الإمارات، ودبي مول، وفروع أرماني إكستشينج في سيتي سنتر مردف ودبي مول، تشكيلة حصرية للأولاد بمناسبة شهر رمضان سيتم إطلاقها بشكل مبدئي على موقع الأزياء الإلكتروني «أُناس».

ويدعو متجر إمبوريو أرماني في دبي مول ومول الإمارات المتسوقين ليكونوا أكثر وعياً بالبيئة، وذلك من خلال إطلاق تشكيلة أزياء R-EA Cycle المستدامة خلال شهر رمضان. وستشهد حملة «لحظات التصميم الرمضانية» التي تطلقها متاجر «هارفي نيكلز»، عرض العلامات التجارية الإماراتية «سرب» و«آيام مي» و«إلستريلا» و«مرمر حليم» حصرياً داخل المتجر متعدد الأقسام في مول الإمارات.

وسيطلق متجر مكياجي المتخصص في مستحضرات التجميل والعطور مجموعته الرمضانية الحصرية لعام 2021 والتي تشمل تشكيلة واسعة من العطور ومستحضرات التجميل الأفضل مبيعاً، بالإضافة إلى المنتجات ذات الإصدار المحدود المصممة خصيصاً لهذا الموسم. وتتوفر مجموعة منتجات رمضان داخل متاجر مكياجي في كل من سيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ومركز بن سوقات.

وتماشياً مع روح العطاء في رمضان وحملة «15 عاماً من العطاء» من تومز، سيحصل أول 100 عميل يتبرعون بزوج من أحذية تومز المستعملة على زوج مجاني من أحذية تومز الكلاسيكية بقيمة 299 درهماً. وتستمر هذه المبادرة في متجر تومز بدبي مول يوم 23 أبريل وحتى نفاد الكمية. ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على منتجات مختارة خلال ذات اليوم.

وتقدم مجموعة «ديون لندن» الجديدة والحصرية قطعاً استثنائية مصممة بعناية لتلائم جميع الأوقات في شهر رمضان وما بعده. وتضم أحذية أنيقة مفعمة بالأنوثة، إضافة إلى الحقائب الفاخرة والمتناسقة بتفاصيل لافتة ومتقنة، فهي مصممة لتعكس العادات والتقاليد الاجتماعية خلال رمضان، سواء داخل المنزل أو أثناء الإفطار مع الأصدقاء والعائلة في الخارج. ويمكن للمتسوقين اكتشاف المجموعة الجديدة في متاجر «ديون لندن» في جميع أنحاء المدينة.

بطاقة هدايا

ويمكن لعملاء بنك رأس الخيمة الوطني الحصول على بطاقة هدايا بقيمة تصل إلى 750 درهماً عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة راك بنك ماستركارد الخاصة بهم خلال شهر رمضان. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغاً يتراوح بين 5000 و9999 درهماً على بطاقة هدايا بقيمة 100 درهم، فيما سيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغاً يتراوح بين 10000 و19999 درهماً على بطاقة هدايا بقيمة 300 درهم. ويتم إعطاء بطاقة هدايا بقيمة 500 درهم للمتسوقين الذين ينفقون مبلغاً يتراوح بين 20000 و29999 درهماً، فيما سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 30000 درهم أو أكثر على بطاقة هدايا بقيمة 750 درهماً.

ويمكن لمتسوقي الذهب والمجوهرات الاستفادة من تشكيلة رائعة من العروض الترويجية التي تشمل «اشترِ قطعة واحصل على تخفيض بنسبة 25 %»، و«اشترِ قطعتين واحصل على تخفيض بنسبة 30 %»، و«اشترِ ثلاث قطع واحصل على تخفيض بنسبة 35 %» في متاجر جيس آند جي سي بوتيك وأحمد صديقي وأولاده و1915 من صديقي.

حقيبة مجانية

وتقدم سلسلة متاجر الأزياء الكبرى إتش آند إم قسيمة مجانية بقيمة 50 درهماً مع كل عملية شراء بقيمة 300 درهم، فيما تقدم متاجر رانجلر تخفيضات تتراوح بين 25 و75 %. كما يمكن للزوار الحصول على عرض «اشتر قطعتين واحصل على واحدة مجاناً» على جميع منتجات أمريكان إيغل أوتفتررز، فيما تقدم متاجر ريفر آيلاند عرض «اشتر قطعتين واحصل على واحدة مجاناً» على منتجات مختارة، بالإضافة إلى عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات بنسبة 25 % على منتجات مختارة في جاكيز للإلكترونيات، فيما تقدم عروض إي سيتي الرمضانية تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة، وستعطي هارمان هاوس المتسوقين سماعات رأس مع كل عملية شراء لهاتف سامسونغ إس21، فيما سيحصل المتسوقون في بيتر لايف على مجموعة أدوات مجانية للمطبخ مع أي موقد سيمنز أو مصفف شعر مجاني مع أي مجفف شعر من سوليس. وتقدم أوبتيفيجن تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة على إطارات طبية مختارة، بينما يشمل عرض إيغنر الترويجي تخفيضات تتراوح بين 25 و50 %.

وتقدم سولاريس للمتسوقين زوجين من النظارات مقابل 475 درهماً، بالإضافة إلى إمكانية اختيار عدسات بوصفة طبية مقابل 399 درهماً، والحصول على تخفيضات بـ 120 درهماً على النظارات أو العدسات الطبية التي تبلغ قيمتها 600 درهم فأكثر.

وتقدم متاجر العربية للعود تخفيضات بنسبة 50% على جميع المنتجات، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على أسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 25 و50% في متاجر أجمل، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 550 درهماً في متاجر سيفورا الحصول على حقيبة مجانية، فيما تقدم متاجر ماك عرض «اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً». وتقدم بيد باغز آند بيوند والحذيفة للأثاث تخفيضات تتراوح بين 25 و75%، كما تقدم المتحدة للأثاث تخفيضات تبدأ من 30 وحتى 70 بالمئة، وتقدم انتيريرز تخفيضات تبدأ من 30 وحتى 55 بالمئة على مجموعتها الكاملة من المفروشات والإكسسوارات.

ميركاتو مول

ويدعو ميركاتو مول سكان دبي وزوارها لاستكشاف الأسواق الموسمية داخل المول. وتقدم فعالية «بحبك يا رمضان» أحدث صيحات العباية والقفطان وأساسيات رمضان من أفضل العلامات اللبنانية وذلك من 28 أبريل وحتى 6 مايو من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل. ويقدم آرت ماركت ديكوراً منزلياً ملهماً ومجوهرات مصنوعة يدوياً وأطقم تقديم للطعام من 16 أبريل وحتى 7 مايو من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل.

ويستضيف سيتي سنتر مردف متجر جوتشي كونسبت ستور خلال شهر رمضان لهذا العام، والذي يعرض الملابس والإكسسوارات ومنتجات الأزياء الخاصة بالعلامة التجارية. ويمكن لزوار المتجر الحصري استكشاف التصميمات والإطلالات الخاصة بالموسم الجديد، والتي تصلح لشهر رمضان وما بعده.

ويتعاون مول الإمارات مع سوق رايب خلال شهر رمضان المبارك لاستضافة بازار وسوق رمضاني خاص بالقرب من سكي دبي. وتشمل هذه الفعالية المستوحاة من سوق الذهب والتوابل التقليدي «دار الحي»، جناحاً مصمماً خصيصاً من متجر THAT ومحلات للعرض وركناً للمنتجات الكلاسيكية. ويمكن للمتسوقين استكشاف المنتجات التي تشمل إكسسوارات الأزياء والديكور المنزلي والألعاب والحلويات العربية وغيرها الكثير.

وسيستمتع زوار ابن بطوطة مول من العائلات بديكورات رمضان التقليدية وفرص التقاط الصور الممتعة، واللحظات الرائعة والعروض الترويجية التي يمكن مشاركتها عبر منصة إنستغرام.

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