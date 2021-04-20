فيتبيت تطرح ساعة اللياقة "لوكس" الأنيقة في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

كشفت شركة فيتبيت اليوم النقاب عن ساعة "لوكس" Luxe الجديدة والأنيقة لتتبّع مستويات اللياقة والعافية واعتماد نهج أكثر شمولية للعناية بالصحة والعافية. ويقدم الجهاز الجديد للمستخدمين الدعم والتشجيع اللازمين للحفاظ على صحتهم في الظروف الحالية، بدءاً من أدوات ضبط التوتر وحتى مزايا التعقب التلقائي للنشاط والنوم ضمن سوار أنيق وعملي، ويتيح معلومات مفصّلة حول الحالة الصحية عبر لوحة المؤشرات التي يتضمنها تطبيق فيتبيت لرصد التغييرات التي قد تكون ناجمة عن زيادة التوتر أو التعب. ويتيح ساعة "لوكس" لمشتركي خدمة "فيت بيت بريميوم" فترة تجريبية لمدة ستة أشهر تمكنهم من الحصول على دعم إضافي وتحليل أعمق للبيانات الشخصية. ويأتي جهاز التتبع الأنيق مع شاشة لمس ملونة وعمر بطارية يصل إلى خمسة أيام فضلاً عن تصميمه متعدد الاستخدامات وبمزايا ارتداء مريحة طوال اليوم. كما يمكن تنسيقه مع تشكيلة واسعة من الإكسسوارات الأنيقة الجديدة، بما فيها سوار فاخر عصري بتوقيع علامة "جورجانا"Gorjana .



وقال جيمس بارك، نائب الرئيس والمدير العام والمؤسس المشارك لشركة فيتبيت: "فرض العام الماضي العديد من التغييرات في منظورنا للصحة والعافية، بدءاً من مراقبة أعراض كوفيد-19 المحتملة ووصولاً إلى ضبط مستويات التوتر والقلق المتزايدة في عالم اليوم. وعلى الرغم من أننا بدأنا نرى بوادراً إيجابية، إلا أننا نلمس اليوم أهمية العناية بالصحة الشاملة أكثر من أي وقت مضى. لذا قمنا بمضاعفة جهودنا لتقديم أدوات وتحليلات مبتكرة لمساعدة العملاء في الحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية، وحققنا تطورات تقنية كبيرة مع "لوكس"، حيث قمنا بتصميم جهاز تتبّع أنيق بحجم أصغر مع تشكيلة من المزايا المتطورة، والتي كان بعضها متاح حصراً للساعات الذكية، لتوفير هذه الأدوات لمزيد من الأشخاص حول العالم".



ضبط مستويات التوتر

وأظهر استبيان أجري بعد ظهور الأزمة الصحية العالمية، أنّ 50% من المشاركين عانوا من الآثار الجسدية والعقلية للتوتر، بينما توفر ساعة لوكس من فيتبيت أدوات ضبط التوتر لملايين المستخدمين حول العالم من خلال تعريفهم بأجهزة التتبع للمرة الأولى على الإطلاق. ويتوفر اليوم مقياس ضبط التوتر من فيتبيت ضمن جهاز "لوكس" وجميع الأجهزة المزوّدة بميزة قياس معدل ضربات القلب حيث يقدم تقييم يومي لقدرة الجسم على التعامل مع التوتر بناءً على مستويات النشاط والنوم ومعدل ضربات القلب.

ويمكن لأعضاء خدمة "بريميوم" الحصول على تحليل مفصّل لنتائج مقياس ضبط مستويات التوتر، بما في ذلك معلومات عن معدّل الجهد وأنماط النوم ومستويات الاستجابة كما يتاح لأعضاء خدمة "بريميوم" مجموعة من التمارين وحوالي 200 من جلسات التأمل والصفاء الذهني، من علامات شهيرة مثل آبتيف واورا وبريث وتِن برسنت هابيير، لضبط التوتر، بما في ذلك تشكيلة Mindful Method من ديباك شوبرا التي تم تصميمها خصيصاً لأعضاء خدمة "بريميوم" مع أكثر من 30 جلسة تتيح ممارسة التأمل بمنتهى السهولة. كما كشفت العلامة اليوم عن إضافة أربع جلسات جديدة إلى تشكيلة Mindful Method للتركيز على فوائد التأمل الواعي في العديد من ظروف الحياة.



من جهته، قال الدكتور ديباك شوبرا، خبير الطب التكاملي ومؤسس مركز شوبرا للصحة ومؤسسة شوبرا العالمية: "أشارك علامة فيتبيت فلسفتها التي تتمحور حول الدور الكبير للصفاء الذهني والصحة النفسية في صحتنا الشاملة، حيث يمكن لمراقبة الصحة النفسية أن تترك تأثيراً إيجابياً طويل الأمد على مستويات الصحة العامة. فعلى سبيل المثال، عندما ألاحظ انخفاض معدل ضربات قلبي بعد جلسات التأمل، هذا يعني تحسن اتجاهات تقلّب معدل ضربات القلب مع مرور الوقت. وتأتي تشكيلة Mindful Method لتتيح ممارسة التأمل والصفاء الذهني بشكل سهل ومنتظم أمام المستخدمين من جميع المستويات".



أدوات متطوّرة لتعزيز مستويات الصحة والعافية

وتتيح لوكس مجموعة واسعة من أدوات فيتبيت لتعزيز الصحة والعافية ودعم نهج أكثر شمولية لاعتماد نمط حياة صحي. ويمكن عبر لوحة المؤشرات الصحيّة رصد التغييرات الصحية في تطبيق فيتبيت مع تحاليل مفصّلة لمعدل التنفس وتقلب معدل ضربات القلب ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة ودرجة حرارة الجلد، بالإضافة إلى قياس نسبة الأكسجين في الدم التي ستتوافر قريباً. وتتيح مراقبة التغييرات اليومية في تقلّب معدل ضربات القلب ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة رصد التغييرات المفاجئة في الجسم، والتي قد تكون إحدى علامات الإجهاد أو التعب أو الزكام. كما تتيح خدمة بريميوم رصد الاتجاهات الشهرية ومجالات القيم الشخصية مع الإشارة إلى أيّة قيمة خارجها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز