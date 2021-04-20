«سي إي أو وورلد»: «أبوظبي التجاري» و«مصرف أبو ظبي الإسلامي» ثالث ورابع أفضل بنكين في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

نال بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي المركزين الثالث والرابع، على التوالي، على قائمة «أفضل 100 بنك في العالم في عام 2021»، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وذكرت المجلة في التقرير المُرفَق بالقائمة أن تصنيف البنوك المائة استند إلى تقييمات المتعاملين مع هذه البنوك، حيث اختاروا أفضل 100 بنك في العالم في الخدمات الرقمية التي باتت ذات أهمية قصوى في العمل المصرفي بعد تفشي جائحة «كوفيد-19» في العالم منذ مطلع العام الماضي، إلى جانب معايير أخرى للمفاضلة بين البنوك، ومنها الرسوم التي تتقاضاها على خدماتها المصرفية للعملاء، الاستشارات المالية التي توفرها لهم، ومدى ثقة العملاء بهذه البنوك.

وأفاد التقرير بأن العدد الإجمالي للموظفين لدى بنك أبوظبي التجاري يبلغ 1479 موظفاً. وكانت صدارة القائمة من نصيب بنك «1822 ديريكت» الألماني الذي يقع مقره الرئيسي في «فرانكفورت»، فيما حل بنك «أراجويتش كانتونال بنك» السويسري الذي يقع مقره الرئيسي في «أراو» ثانياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز