«طاقة» تعرض شراء سندات مُستحقة

المصدر: (دبي - البيان)

تقدمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بعرض لشراء السندات المستحقة كافة، التي تتضمن السندات التي يبلغ سعر فائدتها 3.625% ويحل أجل استحقاقها في يونيو 2021، والسندات التي يبلغ سعر فائدتها 5.875% ويحل أجل استحقاقها في ديسمبر 2021، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ».

وأفادت الوكالة بأن «طاقة» تقدمت أيضاً بعرض لشراء السندات التي يبلغ سعر فائدتها 3.625 % ويحل أجل استحقاقها في يناير 2023، وأضافت أن الحد الأقصى لقيمة العرض يبلغ 250 مليون دولار، وأن العرض بدأ من أمس.

وذكرت أن «طاقة» كلفت عدة بنوك كي تتولى دور المديرين المُشتركين للعرض، وهي بنوك «بي إن بي باريبا»، «إتش إس بي سي»، «إم يو إف جي سكيورتيز»، و«إس إم بي سي نيكو كابيتال».

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