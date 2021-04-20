تداول عقود الروبية الباكستانية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن إطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية التي أصبحت متاحة للتداول الآن. وباعتبارها العقود الأولى من نوعها يتم تداولها في أي بورصة مرخّصة في العالم، وستوفر لأعضاء البورصة أفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة من خلال تداول الروبية.

كما ستوفر هذه العقود الفرصة لتداول مجموعة واسعة من منتجات العملات الأجنبية المتداولة حالياً في بورصة دبي للذهب والسلع. تبلغ قيمة العقد الجديد 2،000،000 وحدة من عملة العقد الأساسية (الروبية الباكستانية)، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأمريكي على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول.

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