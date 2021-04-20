عمومية «جلفار» تعتمد نتائج 2020 المالية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

اعتمد المساهمون في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقرير مجلس الإدارة عن وضع أنشطة الشركة وأمورها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جلفار: نقوم بإجراء مراجعة شاملة لجميع مجالات أعمالنا لتحديد احتمالات توفير التكاليف وإدخال تحسينات في الكفاءة. ونتيجةً لذلك، نتوقع مزيداً من التحسينات في إجمالي هامش الربح في 2021، ونتوقع عودة الربحية في النصف الثاني من العام.

وقال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لجلفار: سيسهم برنامج التحول المستمر في جعل الشركة أكثر قدرة على المنافسة في أسواقنا الأساسية.

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