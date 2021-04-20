«البنوك» تعزز تماسك سوق دبي أمام تراجعات «العقار»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أمام عمليات بيع وجني أرباح استهدفت أسهم العقار في دبي بعد مكاسبها الأخيرة، في وقت قلصت مكاسب البنوك وتيرة تراجعات السوق. ووصلت السيولة إلى حدود 1.5 مليار درهم مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لنتائج الشركات الفصلية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.14% إلى 2632.58 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والسلع والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.36% عند 6102.2 نقطة بضغط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار في أبوظبي و183.2 مليوناً بدبي، وجرى تداول 266.46 مليون سهم موزعة بواقع 165.16 مليوناً في أبوظبي و101.3 مليون في دبي، من خلال 5427 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2% مع نزول «إعمار العقارية» 1.77% و«إعمار للتطوير» 2.54% و«إعمار مولز» 2.11% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 2.53% و«داماك» 3.17%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.52% نتيجة هبوط «دبي المالي» 1.83% و«شعاع كابيتال» 2.75% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وارتفع قطاع البنوك 1% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.22% و«الإمارات دبي الوطني» 2.13%، وزاد قطاع النقل 0.09% بدفع صعود «العربية للطيران» 0.77% و«الخليج للملاحة» 1.97% فيما انخفض «أرامكس» 0.48%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 80 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 20 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 13.3 مليوناً. وحقق «أمانات» أكبر ارتفاع بنسبة 2.32%، وكان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.81%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 11.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك هامشياً 0.01% مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.16% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.61% واستقر «أبوظبي الأول» من دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار 0.72%. ونزل قطاع الاتصالات 1.28% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما انخفض قطاع الطاقة 0.13%. وارتفع قطاع العقار 0.32%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 475 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 334.3 مليونا. وحقق «أبوظبي الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 3.27% فيما كان «إيزي ليس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 241.54 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة يونيكاي للأغذية النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

★ أعلنت شركة شعاع كابيتال عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي تضمنت 8 مرشحين، وهم: فاضل العلي، أحمد بن بريك، مرشد الرديني، كريستوفر وارد، مها القطان، بدر العلماء، لميس الهاشمي، وعلي محمد الجاسم.

★ يجتمع مجلس إدارة «فودكو القابضة» في 26 ابريل الجاري لانتخاب رئيس مجلس إدارة ونائباً للرئيس.

★ أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» أسماء جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد الذين تم اختيارهم من ضمن لائحة المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، والذي سيتم انتخابه لمدة ثلاث سنوات خلال الجمعية السنوية للشركة التي ستعقد في 22 ابريل الجاري.

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