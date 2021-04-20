«الشارقة الإسلامي» يُطلق مبادرة «ميرك عند باب بيتك»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي، مبادرته المجتمعية الرمضانية «ميرك عند باب بيتك» للعام الثاني على التوالي، التي تتضمن توزيع 4000 سلة غذائية على الأسر المتعففة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك ضمن جهوده لتعزيز قيم التكافل والتلاحم بين فئات المجتمع كافة، انطلاقاً من حرص المصرف على تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وعملاً بقيم الخير والعطاء، والتزاماً بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز العمل الخيري.

وقال حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي: تأتي مبادرة «ميرك عند باب بيتك» في إطار سعي مصرف الشارقة الإسلامي لمواءمة عملياته ومبادراته المجتمعية مع المستجدات التي فرضتها ظروف فيروس «كوفيد 19»، إذ يحرص المصرف سنوياً منذ 16 عاماً على تنظيم برامج خيرية مكثفة خلال شهر رمضان، الأمر الذي كان يتم من خلال خيام رمضانية قدمت الآلاف من وجبات الإفطار للصائمين على مدى أيام الشهر الكريم ضمن مشاريع إفطار الصائم التي كانت تنفذ في مواقع مختلفة بالشارقة.

وبدأت عمليات توزيع المير الرمضاني عبر صناديق مخصصة تحتوي على كافة الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر. وبدأت مؤخراً عمليات توزيع المير الرمضاني بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية لتشمل كافة أنحاء مدينة الشارقة، بالإضافة إلى مناطق عجمان وأم القيوين والمنطقة الشرقية.

كما قام المصرف بالتنسيق مع نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بالتكفل بتدشين مبادرة صناديق المير الرمضان لـ 170 من أسر الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، حيث تم تزويد صناديق المير الرمضاني بكافة المواد الغذائية الضرورية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز