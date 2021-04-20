628 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 628 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 207 مبايعات بقيمة 417.48 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 126.11 مليون درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 291.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليونا.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وسجلت الرهونات 174.68 مليون درهم، منها 9 رهونات أراض بقيمة 64.68 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 110 ملايين درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 37 مليون درهم، ورهن في منطقة معيصم الأول بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 35.95 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

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