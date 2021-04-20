غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع أرمينيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين. حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، عبدالله القبيسي، وهلال الهاملي نائبا مدير عام الغرفة.

وأشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات وجمهورية أرمينيا الصديقة، معرباً عن حرص غرفة أبوظبي على الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

وتطرق إلى دور غرفة أبوظبي في تحفيز اقتصاد الإمارة وتحقيق رؤيتها الاقتصادية

وتقدم السفير الأرميني بالشكر لغرفة أبوظبي على حفاوة الاستقبال، مبدياً تطلعه إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال في الإمارات وجمهورية أرمينيا والاستفادة من خبرات الإمارات الاقتصادية والإدارية، باعتبارها مركزاً متطوراً في تبني أهم الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة الأعمال.

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