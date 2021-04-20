إقبال على تحدي «أمتعة الروائع» بالقرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت القرية العالمية، أن هناك إقبالاً كبيراً على مسابقة تحدّي أمتعة الروائع التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد للطيران. وكانت الوجهة الترفيهية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم المسابقة لمنح الضيوف فرصة فريدة للسفر حول العالم. واستحوذت المسابقة التي تم إطلاقها في 4 أبريل، على اهتمام ضيوف الوجهة، الذين يشاركون بالمئات يومياً في محاولة فتح صندوق الأمتعة والحصول على الجائزة التي بداخله.

ويمكن للضيوف، في إطار المسابقة الاحتفالية بموسم اليوبيل الفضي، الحصول على مليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد للسفر حول العالم، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 25000 درهم لصرفها أثناء السفر، وتجربة تسوّق أروع المنتجات من القرية العالمية بقيمة 25000 درهم تجهيزاً للسفر.

وسيتم الإعلان عن رقم واحد من سلسلة الأرقام الخمسة بين فترة وأخرى عبر قنوات مختلفة، تضم الموقع الإلكتروني لـ«ضيف الاتحاد» (www.EtihadGuest.com) وتطبيق الهواتف المتحركة، وتطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، وصفحتها الرسمية على إنستغرام، بالإضافة إلى القنوات الإذاعية التابعة لشبكة الإذاعة العربية، حتى يتمكن أحد الضيوف من تخمين الرقم الصحيح والفوز.

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