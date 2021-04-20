موقع إلكتروني لـ«رمضان الشارقة 2021» بالعربية والإنجليزية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت اللجنة التنظيمية لمهرجان رمضان الشارقة 2021 الموقع الإلكتروني للمهرجان الذي تستمر فعالياته حتى نهاية عيد الفطر السعيد، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت شعار «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم».

وجاء الموقع الإلكتروني الجديد (ar/‏‏‏sharjahramadanfestival.ae‏‏‏/‏‏‏/:http) باللغتين العربية والإنجليزية وبتصميم عصري يجسد قيم وأهداف المهرجان الرامية إلى نشر الفرح والسعادة والترفيه العائلي.

ويوفر الموقع خدمات شاملة ومعلومات وافية عن برنامج المهرجان الذي يتواصل حتى 15 مايو. كما يتضمن جدولاً بأيام السحوبات الكبرى نهاية كل أسبوع في واحد من مراكز التسوق بالإمارة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بسحوبات وجوائز المراكز والمحال التجارية المشاركة بالمهرجان والعروض الترفيهية المقامة.

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