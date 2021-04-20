العاملون بالإمارات يفضلون العمل عن بُعد

المصدر: دبي ـ البيان

استعرضت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، عبر استبيان أجرته مؤخراً، بالتعاون مع «بيت. كوم»، تأثيرات انتشار جائحة «كوفيد 19»، التي أدت إلى تبديل الممارسات المهنية في الإمارات العربية المتحدة على نحو جذري. وأشار الاستبيان إلى رغبة ملحوظة لدى نسبة كبيرة من العاملين في مختلف القطاعات لمواصلة العمل عن بُعد، على أقل تقدير، بعد انتهاء الجائحة.

وألقى الاستبيان الجديد الضوء على تفضيلات العاملين في مشهد ما بعد الجائحة، حيث صرح 86% من المشاركين في الدراسة عن رغبتهم في مواصلة العمل بشكل افتراضي كلياً أو جزئياً، على نحو يتماشى تقريباً مع المتوسط العالمي البالغ 89%.

ويقيّم التقرير المشترك بعنوان «استكشاف التغييرات الطارئة على الممارسات المهنية العالمية»، تأثير انتشار الجائحة على تفضيلات الموظفين وتوقعاتهم، عبر استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 707 أشخاص على صعيد الدولة.

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