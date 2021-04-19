زيوت إينوك تنال اعتماد «إس بي» من «المعهد الأمريكي للبترول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إينوك حصول مجموعة من منتجاتها لزيوت تشحيم محركات البترول على شهادة اعتماد «إس بي» (SP) من المعهد الأمريكي للبترول، والذي يعدّ المعيار العالمي الأحدث من المعهد لمواصفات زيوت المحركات العاملة بالبترول.

هذا وتضم قائمة المنتجات التي تم تطويرها كلاً من زيوت إينوك بروتك فليكس اينرجي 0W-20 SAE و0W-30 SAE و5W-20 SAE وSAE 5W-30 وSAE 10W-30، إذ تمت ترقيتها واعتمادها وفقاً للمعيار الجديد (SP) من المعهد الأمريكي للبترول بالإضافة إلى المواصفات الأحدث GF-6A الصادرة عن «اللجنة الاستشارية الدولية لمواصفات زيوت التشحيم».

كما قدّمت إينوك زيوت بروتيك فليكس إينيرجي SAE 0W-16 التي تلبي معايير (SP) من المعهد الأمريكي للبترول ومعيار GF-6B الصادر عن «اللجنة الاستشارية الدولية لمواصفات زيوت التشحيم» والذي يُوصى باستخدامه في السيارات اليابانية الحديثة. إذ تحتوي هذه المنتجات على الحماية الثلاثية (Triple shield) التي تحمي المحرك من الأكسدة والتآكل.

وحصلت المنتجات الأخرى في مجموعة زيوت تشحيم إينوك على اعتماد (SP) من المعهد الأمريكي للبترول، وتشمل بروتك فليكس اينرجي 5W-40 SAE وبروتك ألترا 10W-40 SAE وبروتك بريميوم 20W-50 SAE وبروتك بريميوم 15W-40.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن تلبية منتجات إينوك أحدث معايير المعهد الأمريكي للبترول تأكيدٌ على جهودنا المتواصلة للارتقاء بمستويات الابتكار والتميّز، وتشكّل دلالةً واضحة على قدرتنا على توفير منتجات تعدّ الأفضل في فئتها وقادرة على التوافق مع أرقى المعايير العالمية في القطاع».

ويعدّ زيت «بروتك فلكيس انيرجي» من منتجات إينوك عالية الأداء التي تلبي معايير (SP) ومواصفات GF-6 من «اللجنة الاستشارية الدولية لمواصفات زيوت التشحيم»، ويضم زيوت أساس مكسّرة بالهيدروجين مع أحدث الإضافات لتحسين الأداء، بينما زيت بروتيك بريميوم SAE 15W-40 يلبي معيار (SP) ومكوّن من زيوت الأساس المعالجة بالهيدروجين وإضافات لتعزيز الأداء.

يُذكر أن مجموعة زيوت التشحيم من إينوك المتوافقة مع معيار (SP) من المعهد الأمريكي للبترول صُممت للسيارات الحديثة الهجينة والسيارات التي تعمل بالبترول وتلك التي تعمل بالبترول المخلوط بإيثانول، إضافةً إلى سيارات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط.

وتجدر الإشارة إلى أن إينوك من أوائل الشركات في المنطقة التي تقدّم بوقتٍ واحد مجموعة متكاملة من زيوت التشحيم المتطورة والتي تلبي أعلى المعايير في القطاع.

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