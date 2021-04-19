«تريندز» يطلق بوابته الإلكترونية المتكاملة لتسهيل الحصول على إصداراته العلمية والبحثية

المصدر: دبي - البيان

أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً، بوابة دفع إلكتروني متكاملة تزخر بباقة من المميزات التي من شأنها توفير الوقت والجهد عند شراء كتبه وإصداراته البحثية والعلمية المتنوعة.

وتُمكِّن بوابة الدفع زوار الموقع الإلكتروني لـ«تريندز» من شراء إصداراته من خلال الدفع الإلكتروني بواسطة مختلف بطاقات الائتمان مباشرة عبر الموقع، والحصول على نسخة إلكترونية من الإصدار المطلوب في صورة ملف (PDF) يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني للمستخدم.

وتوفر البوابة الجديدة منصة واحدة آمنة ومتكاملة لقبول الدفعات عبر الموقع عن طريق شبكات الدفع الإلكتروني المختلفة؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة لزوار «تريندز للبحوث والاستشارات» من الإمارات والمنطقة والعالم لشراء الكتب والأبحاث الصادرة عنه بمختلف اللغات.

ويحرص فريق العمل المختص بالمعاملات الإلكترونية في «تريندز للبحوث والاستشارات» على تحقيق أعلى معدلات الأمن والتقليل من مخاطر المعاملات في الموقع الإلكتروني عبر اعتماده أحدث المعايير المطبقة عالمياً في هذا المجال.

دفع إلكتروني

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، أن إطلاق بوابة دفع إلكتروني متطورة لشراء مختلف إصدارات «تريندز» المتنوعة من كتب وبحوث خطوة جديدة قيّمة في مسيرة التطوير التي يحرص «تريندز» على استمرارها منذ إنشائه من أجل مواكبة التطورات التقنية المتوالية في عالمنا المعاصر.

وأضاف أن التحول الرقمي بات جزءاً لا يتجزأ من المشهد العام العالمي في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن ارتفعت معدلات الطلب بشكل ملحوظ مؤخراً على المحتوى الإلكتروني العالمي بشكل عام والعربي بشكل خاص؛ الأمر الذي دفع مختلف الهيئات والمراكز والمنظمات المعنية إلى تحويل اتجاهاتها سريعاً من الإصدارات التقليدية المطبوعة إلى الإصدارات الإلكترونية.

وأوضح العلي أن «تريندز» يحرص منذ تأسيسه على تبني أحدث التقنيات الحديثة من أجل إحداث تطوير مستمر في جميع إداراته، على النحو الذي يتوافق مع منهجيته وسعيه الدائم نحو ضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية والضوابط العلمية والدقة التامة في كل ما يقدمه.

وأشار العلي إلى أنه وفي ظل جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها أصبح تبني الحلول الرقمية حاجة ملحة بالنسبة لجميع مزودي الخدمات التي يمكن الحصول عليها عن بعد، ولهذا فإن «تريندز» دائماً ما يحرص على توفير الوقت والجهود في معالجة المعاملات الخاصة بزواره ومتابعيه.

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