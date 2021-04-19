«مول الإمارات» ومراكز «سيتي سنتر» تطلق حملة «معاً في رمضان»

المصدر: دبي- البيان

يحتفل «مول الإمارات» ومراكز التسوق «سيتي سنتر» التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، بشهر رمضان 2021، تحت شعار «متحدين معاً» United Together.

توفر هذه الحملة، التي تهدف إلى تقديم الأفضل للمجتمع وعلى مستويات جديدة تماماً، ومنح العملاء أيضاً الفرصة للمشاركة في فعل العطاء والخير، مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية والتشاركية الجذابة عبر جميع المراكز التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في الإمارات العربية المتحدة.

يمكن للعملاء التطلع إلى الاستمتاع بالأسواق التي تتميز بالطابع الرمضاني وورش العمل مع الطهاة وغيرها العديد من الأنشطة المميزة خلال الشهر الفضيل.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»:«للعام الثاني على التوالي، نحيي شهر رمضان المبارك بطريقةٍ مختلفة عما أعتدنا عليه في السابق.

وعلى الرغم من ذلك، وتحت شعار»متحدين معاً«، نأمل في تمكين زوار»مول الإمارات«ومراكز»سيتي سنتر«التابعة لنا من الاستمتاع بالشهر الفضيل بطريقةٍ خاصة ومجدية.

ولضمان تحقيق ذلك، عملنا على ابتكار سلسلة من التجارب الأصيلة والتقليدية الفريدة من نوعها لمجتمعنا الذي يتميز بتنوع ثقافي وحضاري، مع تسليط الضوء على أهمية التكاتف والعمل الجماعي وفعل الخير والعطاء».

أسواق رمضان

في إطار الجهود لتحقيق المشاركة والتفاعل بين الناس، ستتاح الفرصة أمام زوار «مول الإمارات» حتى تاريخ 15 مايو، للاستمتاع بالأسواق المنبثقة الحيوية والمميزة ذات الطابع الرمضاني، سوق «دار الحي» بالتعاون مع «سوق رايب».

سيضم البازار 13 تجربة ومفهوماً محلياً تعرض الإكسسوارات المنزلية والعبايات والحلويات والعود وألعاب الطاولة واكسسوارات الموضة وغيرها الكثير.

وتسعى هذه الفعالية إلى استرجاع الذكريات والحنين إلى أيام الماضي الجميل، حيث ستضم مجموعة غنية من السلع والمنتجات الإماراتية المفضلة مع لمسة عصرية.

ويشارك متجر«ذات كونسبت ستور» في هذا السوق، حيث سيتواجد من خلال مساحة مخصصة للعملاء للاستمتاع بتغليف الهدايا، والنقش والطباعة وغيرها من الخدمات التي ستكون متوفرة خلال شهر رمضان.

وبعد الإفطار، يمكن للزبائن الاستمتاع بالعروض الترفيهية المباشرة اليومية والتي تشمل عازفي العود وخدمة تقديم العصائر والجلاب إلى جانب رسم الحنة في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى نحو مماثل، سيتحول المدخل الرئيسي في «سيتي سنتر الشارقة» وذلك حتى تاريخ 15 مايو، إلى بازار مصري أصيل يضجُّ بالألوان تحت إسم «خان الخليلي».

وستتاح الفرصة أمام الزوار، مع ثمانية أكشاك حرفية وخمسة من مقدمي المأكولات والمشروبات، استكشاف وتسوق مجموعة من المنتجات المصرية أو الاستمتاع بالوجبات اللذيذة في أحد أكشاك الطعام.

لمة رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، يقدم «سيتي سنتر الزاهية» للمتسوقين مساحة جميلة للتلاقي والتواصل، تزدان بالديكورات الخاصة «لمة رمضان».

تمتد هذه الفعالية حتى 8 مايو، حيث يمكن للزوار زيارة هذه المساحة للاستمتاع بأجواء رمضانية متكاملة والتي تتضمن معرض «كان يا مكان» الذي سيعرض قطعاً وسلعاً كلاسيكية قديمة، و «ساحات الحارة» مع دكاكين قديمة ومجلس خاص يقدم القهوة والحلويات، و«الحكواتي» لقصص رمضان المحببة إلى جانب ركن الخط العربي ومساحة للأنشطة الخاصة بالأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف «سيتي سنتر الزاهية» معرضاً فنياً رمضانياً في «ذا ستديو» The Studio بالتعاون مع «كشخة»، وسيقوم بتنظيم معرض للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع جامعة الشارقة يعرض الجوانب المتنوعة لتراث الجلابية الإماراتي الذي يشكل تراثاً عربياً نعتز به.

ولقد شارك ما مجموعه خمسة طلاب، في هذا المشروع حيث قاموا بالتقاط صور لأنماط الجلابيات المختلفة من خلال عدساتهم في قلب إمارة الشارقة.

كما يمكن للأهالي الاستمتاع بالتسوق، في الوقت الذي يمكن لأطفالهم تحقيق الترفيه والتسلية في «يلا فن»، وأخيراً ستتاح الفرصة أمام الزبائن للفوز بواحدة من ثلاث سيارات «بي أم دبليو 218i» وجوائز أسبوعية بقيمة 200 ألف درهم عند قيامهم بإنفاق 200 درهم كحد أدنى.

العطاء وتقديم الأفضل

يجسد هذا الشهر قيّم العطاء وفعل الخير للفئات المحتاجة، ولقد تعاونت مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» مع نحو 30 منفذاً للمأكولات والمشروبات من المستأجرين لديها والهلال الأحمر الإماراتي لإطعام عائلتين مكونتين من ستة أفراد يومياً في أحد مطاعم مراكز التسوق.

تحمل هذه المبادرة اسم «مائدة العطاء» والتي تهدف إلى جمع العائلات وتعزيز الأجواء الرمضانية الحقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مراكز التسوق حملة من خلال برنامج المكافآت «شير» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإطعام 20 ألف شخص من خلال تطبيق «شير» التي سيتم من خلاله التبرع بصناديق كارفور بالنيابة عن كل زبون يتناول العشاء في أي منفذ للأطعمة والمشروبات عبر مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»

بقيمة إجمالية قدرها 50 درهماً، حيث سيتم مسح فاتورة الزبون عبر تطبيق «شير».

وكما جرت العادة، ستتوفر صناديق التبرع «اصنع التغيير» في جميع أنحاء مراكز التسوق، لكل الذين يرغبون في تقديم مساهمات خيرية إضافية وإحداث فرقٍ حقيقي ورسم الابتسامات على وجوه الذين يحتفلون بشهر رمضان.

قَدِم هديتك الآن وادفع لاحقاً

يمكن للعائلات والأصدقاء الذين يزورون «مول الإمارات» ومنافذ «سيتي سنتر» في الإمارات، التعبير عن اهتمامهم وتقديرهم لأحبائهم خلال هذا الشهر، من خلال بطاقات «هديتي» الخاصة.

ويمكن للمشترين دفع ثمنها لاحقاً مقابل خطة تقسيط من دون فوائد (يسري هذا العرض على بطاقات «هديتي» التي تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 درهم).

ورش عمل شهية ولذيذة

يستضيف «سيتي سنتر ديرة»، في إطار الاحتفال بنكهات ومذاقات رمضان المختلفة، ورش عمل شهية ولذيذة.

وستقام هذه الورش في «فود سنترال»، وجهة تجارب الطهي الحرفية، حيث سيقدم «فود سنترال» ورش عمل مختلفة ومتنوعة لتعليم الزوار نصائح ومعلومات حول المأكولات.

وهذه الورش ستشمل جلسات تصوير الطعام وفن تقديم الطعام وورش تدريب على فن الطهي لكافة أفراد العائلة ودورات إعداد وتزيين القهوة.

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