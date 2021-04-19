فستيفال بلازا يقدم وجبات إفطار مجانية بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام

المصدر: دبي ـ البيان

كشف فستيفال بلازا، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، عن تعاونه مع بنك الإمارات للطعام بهدف تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين وضمان حصولهم على الطعام خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية مركز التسوق وحرصه الدائم على توحيد جهود مختلف شرائح المجتمع وتوجيهها نحو قضايا هادفة ومنح عشاق المأكولات فرصة للعطاء والمشاركة خلال الشهر الكريم.

ويتبرع فستيفال بلازا خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة الإفطار الخيري بوجبة إفطار واحدة لصالح بنك الإمارات للطعام مقابل كل وجبة إفطار يتم شراؤها من أحد المطاعم المشاركة في المبادرة.

وتشارك العديد من مطاعم فستيفال بلازا في هذه المبادرة من خلال تقديم قوائم إفطار خاصة كل يوم خميس طيلة الشهر الفضيل، ومن بينها سومو سوشي وبينتو (15 أبريل) ودينيز (22 أبريل) وفيموس ديفيس (22 أبريل)، إضافة إلى توني روماز (29 أبريل) وبيبرميل (29 أبريل) وزعتر وزيت (6 مايو)، بهدف منح العملاء فرصة للمشاركة في العطاء.

وتنطلق هذه الفعاليات بشكل حصري ولمرة واحدة فقط كل يوم خميس خلال فترة الإفطار.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، صرّحت إيمان علي البستكي، مديرة إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي وعضوة لجنة بنك الإمارات للطعام: «يسعدنا أن نتعاون مع فستيفال بلازا الذي تشاركنا الشغف بمساعدة الآخرين للتعبير عن قيم الشهر المبارك بما يحمله من خير وعطاء، حيث يمكننا من خلال عروض الطعام الواسعة التي نقدمها إرساء شراكة مثالية تضمن للعملاء الاستمتاع بأشهى الوجبات ومساعدة المحتاحين في الوقت نفسه».

يتميز فستيفال بلازا بموقعه في منطقة جبل علي بالقرب من مجمّع الفرجان وقرية جبل علي، وعلى بعد دقائق معدودة عن المارينا ونخلة جميرا وأبراج بحيرات جميرا وجزر جميرا وقرية جميرا وتيكوم وديسكفري جاردنز. كما يقدم المركز المزيد من الجوائز طوال الموسم الاحتفالي.

ويمكن لرواد المطاعم المشارِكة في المبادرة من بداية رمضان وحتى 16 مايو الدخول في السحب لربح قسائم نقدية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي أسبوعياً، وذلك عبر تطبيق فستيفال ريووردز، حيث سيتم الإعلان عن 40 فائزاً كل أسبوع ومنحهم ما مجموعه 40 ألف درهم خلال الشهر المبارك.

ويمكن الاستفادة من هذه القسائم ضمن المتاجر المشاركة في هذه المبادرة التي يحتضنها فستيفال بلازا، وتضمّ مجموعة من أبرز العلامات التجارية مثل لولو هايبرماركت؛ وايس، وكاريه، وحول الإمارات للمفروشات المنزلية؛ إلى جانب داماس، وجوهرة للإكسسوارات وغيرها الكثير من الفرص لكسب النقود وإنفاقها على المزيد من وجبات الإفطار أو التسوق وشراء هدايا العيد.

كما يقدم فستيفال بلازا جبل علي الكثير من العروض في موسم رمضان والعيد عبر الموقع الإلكتروني: dubaifestivalplaza.com

بدوره، قال ديفيد هويسر مدير إدارة الأصول في فستيفال بلازا: «انطلاقاً من موقعنا كجزء من علامة تجارية تلتزم بدعم المجتمع، حرصنا خلال شهر العطاء على توفير مبادرة مثالية تتيح لأفراد المجتمع المشاركة بطريقة فعالة.

ويسعدنا خلال الشهر الكريم التعاون مع بنك الإمارات للطعام وتعزيز جهوده في ضمان توفير الوجبات للعائلات التي تحتاجها. وسنواصل تقديم تجارب استثنائية لعملائنا خلال هذه الفترة الاحتفالية ضمن بيئة آمنة ومريحة».

ويأتي هذا التعاون مع بنك الإمارات للطعام في إطار مبادرة Festival Cares، برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من مجموعة الفطيم لمراكز التسوق، والذي يهدف إلى التفاعل مع المجتمعات ودعم المُستأجرين وتجّار التجزئة والتواصل مع العملاء.

يطلق فستيفال بلازا حافلات لنقل الزوار مجاناً كل 20 دقيقة من محطتي مترو الطاقة وابن بطوطة ومحطة ابن بطوطة للحافلات العامة، مما يسهّل الوصول إلى مركز التسوق. وتتوفر نقطة لقاء للركاب تابعة لشركة هلا خارج مدخل المول.

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